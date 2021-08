SI FA PRESTO A DIRE MOLESTIE - IL CASO DI ANDREW CUOMO, ACCUSATO DA 11 DONNE, SEMBRA UN PERFETTO ESEMPIO DI "CHARACTER ASSASSINATION" PER SCOPI POLITICI: USARE LE OMBRE DI UN PERSONAGGIO CON ZERO TATTO, PER DISTRUGGERLO - LE SUE PEGGIORI MALEFATTE? ECCOLE: UN'AGENTE DELLA SUA SCORTA HA RACCONTATO CHE IL GOVERNATORE LE HA CHIESTO SE "CONOSCESSE UNA RAGAZZA A CUI PIACEVA IL DOLORE" - IL MEDICO CHE GLI HA EFFETTUATO IL TAMPONE IN DIRETTA TV SI E' SENTITA MOLESTATA DALLE SUE ALLUSIONI - UNA ASSISTENTE SI E' RITROVATA LA MANO SUL SEDERE MENTRE SCATTAVA UNA FOTO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

cuomo bacia la mamma sulla testa

Il governatore Andrew Cuomo è stato formalmente accusato di molestie sessuali su undici donne dal procuratore generale di New Yor, Letitia James.

Cuomo è stato accusato per la prima volta di cattiva condotta sessuale l'anno scorso, ma nella conferenza stampa di martedì sono state tirate in ballo diverse nuove vittime e sono stati resi noti i nove precedenti accusatori di Cuomo - le cui testimonianze sono risultare convincenti agli investigatori.

Il governatore ha negato furiosamente la scorrettezza e ha rifiutato di dimettersi, nonostante il presidente Biden abbia aggiunto la sua voce alle richieste di Cuomo di lasciare l’incarico. Qui diamo uno sguardo dettagliato alle donne le cui affermazioni hanno innescato la più grande crisi della carriera di Cuomo, al terzo mandato.

andrew cuomo e bill clinton

Poliziotto di Stato #1

Cuomo è accusato di aver molestato sessualmente una poliziotta di stato, indicato nel rapporto come Trooper N. Il governatore avrebbe voluto la soldatatessa senza nome nella sua cerchia ristretta nonostante avesse completato solo due anni di addestramento. Si dice che abbia chiesto a un membro anziano della sua scorta di sicurezza di aggiungerla alla squadra anche se non soddisfaceva i requisiti standard.

andrew cuomo

«Ah ah, hanno cambiato il minimo da 3 anni a 2 solo per te», ha detto il membro senior della sicurezza al soldato in un'e-mail, inclusa nel rapporto del procuratore. Una volta entrata nella sua squadra, l'ha presumibilmente molestata in diverse occasioni, una volta le ha passato la mano sullo stomaco dall'ombelico all'anca destra mentre teneva la porta aperta per lui durante un evento.

«Mi sono sentita... completamente violata perché per me... questo è tra il mio petto e le mie parti intime», ha detto il soldato, secondo Business Insider. È anche accusato di averle «passato un dito sulla schiena» mentre erano in ascensore insieme dicendo "hey tu", e baciandola sulla guancia di fronte a un altro soldato.

cuomo stringe il volto di un bambino

«Ricordo di essermi sentiti ghiacciare, - pensavo, oh, come faccio a dire di no educatamente. E ora sono sulla cattiva lista», ha detto la soldatessa.

Cuomo avrebbe anche chiesto a lei di aiutarlo a trovare una ragazza e ha detto che voleva qualcuno a cui «piacesse il dolore», e le ha chiesto perché volesse sposarsi, dicendo che così «il tuo desiderio sessuale diminuisce».

«Il soldato n. 1 ha trovato queste interazioni con il governatore non solo offensive e scomode, ma notevolmente diverse dal modo in cui il governatore ha interagito con i membri del PSU che erano uomini, e ha comunicato questi incidenti ai colleghi», si legge nel rapporto. Il poliziotto ha detto che temeva di subire ritorsioni se si fosse ribellata.

Impiegato dell'ente statale n. 2

andrew cuomo si fa il tampone 2

Un medico afferma di essere stata molestata sessualmente mentre somministrava a Cuomo un test COVID-19. La dottoressa che ha somministrato un test per il COVID-19 a Cuomo è stata molestata sessualmente durante l'incidente.

Il 17 maggio 2020 Cuomo ha detto al medico, davanti alle telecamere «che piacere vederti dottore, fai sembrare bello quel vestito». Il medico, che si è presentato in completo DPI, non ha risposto al suo commento.

Il rapporto afferma anche che prima del test, Cuomo le ha chiesto di non tamponarlo così forte da «colpirgli il cervello». Lei ha risposto che sarebbe stata «gentile ma precisa» e lui ha detto «L'ho già sentito prima», che il dottore inteso come «riferito a qualcosa di natura sessuale». Il medico ha ritenuto che l'interazione fosse una molestia sessuale e gli investigatori hanno concordato.

Un altro "impiegato dell'ente statale" senza nome

andrew cuomo si fa il tampone

La dipendente non identificata, citata come "Dipendente dell'entità statale n. 1", ha affermato di aver partecipato a un evento con Cuomo nel settembre 2019. Dopo aver tenuto un discorso, si dice che Cuomo abbia posato per delle foto con lei. Mentre la foto veniva scattata, le «afferrava il sedere».

«La dipendente è rimasta scioccata e ne ha discusso con un certo numero di amici, familiari e colleghi», afferma il rapporto. Ha anche «memorizzato il tocco inappropriato del Governatore» contemporaneamente, ma il rapporto non dice come.

"Assistente Esecutiva Uno"

cuomo bacia al gore

Cuomo è accusato di aver palpeggiato una assistente esecutiva, la cui identità rimane anonima, in occasione di un evento lo scorso novembre, dopo aver regolarmente messo in atto uno schema di condotta improprio iniziato alla fine del 2019.

Il rapporto afferma che Cuomo ha ripetutamente molestato sessualmente "L’Assistente Esecutiva Uno" quando lavorava per lui sottoponendola ad «abbracci stretti e intimi», «baci sulle guance e sulla fronte», «almeno un bacio sulle labbra» e «toccandole il culo».

Si riferiva a lei e a un’altra assistente come «mamme miste» e le chiedeva ripetutamente se avrebbe mai tradito suo marito. Il 31 dicembre 2019, Cuomo le ha chiesto di farsi un selfie mentre lavoravano insieme nel suo ufficio all'Executive Mansion.

lindsey bolan

Mentre sollevava la telecamera, Cuomo «ha mosso la mano per afferrarle il sedere e ha iniziato a strofinarlo» per almeno cinque secondi, sostiene il rapporto. L'assistente «tremava così tanto durante questa interazione» che le foto risultavano sfocate - e Cuomo ha suggerito ai due di sedersi per farne un'altra, dice il documento.

Quella foto, che mostra Cuomo che sorride mentre si siede su un divano con l'assistente, è inclusa nel rapporto. Il governatore le avrebbe quindi detto di inviare lo snap a un'altra aiutante, Alyssa McGrath - che ha anche accusato Cuomo di molestie sessuali - e ha detto «di non condividere la fotografia con nessun altro». La donna ha detto di non aver denunciato l'accaduto perché terrorizzata.

charlotte bennett con cuomo

Cuomo ha ammesso che lui e lo staff hanno scattato una foto insieme, ma ha detto che è stata un'idea sua, perché "non gli piace fare selfie".

Nel novembre 2020, avrebbe tentato di toccarle il seno all'Executive Mansion di Albany.

«Per oltre tre mesi, l'assistente esecutiva n. 1 ha tenuto per sé questo incidente a tentoni e ha pianificato di portarlo "nella tomba", ma si è trovata a diventare emotiva (in un modo visibile ai suoi colleghi)». Il governatore ha dichiarato, in una conferenza stampa del 3 marzo 2021, di non aver mai «toccato nessuno in modo inappropriato».

anna ruch con cuomo

Si è poi confidata con alcuni dei suoi colleghi, che a loro volta hanno riferito le sue accuse al personale dirigente della Camera esecutiva, afferma il rapporto.

L'assistente è stato convocato nella villa con il pretesto di dover assistere Cuomo con un problema tecnico che riguardava il suo telefono, secondo quanto riportato dal Times Union a marzo. I due erano soli insieme al secondo piano della residenza quando Cuomo avrebbe chiuso la porta, ha raggiunto sotto la camicetta della donna e ha iniziato ad accarezzarla.

alyssa mcgrath

«Ci metterai nei guai», ha detto la donna e Cuomo le ha risposto: «Non mi interessa», secondo il rapporto. Il governatore poi «ha fatto scivolare la mano sulla sua camicetta e l'ha afferrata per il seno, mettendole il seno sopra il reggiseno», afferma il rapporto.

Una fonte a conoscenza dell'incidente ha riferito al quotidiano che la vittima aveva chiesto a Cuomo di fermarsi. Questa è stata presumibilmente l'unica volta che l'ha toccata; tutti gli altri casi hanno comportato un comportamento civettuolo.

Lindsey Boylan

Boylan, che è stata la prima accusatrice a parlare pubblicamente, ha affermato che Cuomo le ha fatto commenti inappropriati quando ha lavorato come capo dello staff per l'amministratore delegato dell'Empire State Development Corporation. Cuomo ha detto che la trovava attraente e che voleva giocare a strip poker.

lindsey bolan 2

Ha anche detto che l'ha toccata fisicamente su varie parti del suo corpo, compresa la vita, le gambe e la schiena. Ha affermato che una volta denunciate le sue accuse, è stata vittima della sua squadra che ha condotto una campagna diffamatoria contro di lei mentre correva per la carica.

Le presunte molestie sono avvenute tra il 2015 e il 2018. I rapporti pubblicati all'inizio di quest'anno hanno rivelato che il principale aiutante di Cuomo ha cercato di screditare Boylan e avrebbe chiamato almeno sei ex dipendenti in cerca di notizie su di lei.

Charlotte Bennett

charlotte bennett 3

Bennett ha lavorato brevemente per Cuomo come aiutante. Era una consulente per le politiche sanitarie nell'amministrazione del governatore di New York, assunta nella primavera del 2019 e rapidamente promossa a senior briefer e assistente esecutiva solo pochi mesi dopo.

Il procuratore Letitia James ha confermato le sue accuse di molestie nei confronti di Cuomo. Tra le sue presunte osservazioni ci sono domande sul fatto che uscisse con uomini più anziani, chiedendole aiuto per trovare una ragazza e apparentemente interrogandola su un'aggressione sessuale che aveva subito.

charlotte bennett

Bennett aveva una relazione amichevole con Cuomo grazie ai loro legami reciproci con la contea di Westchester e lo vedeva come un mentore. In un'intervista all'inizio di quest'anno, Bennett ha affermato che la sua prima conversazione imbarazzante con Cuomo è avvenuta il 15 maggio 2020.

«Il governatore mi ha invitato a sollevare pesi con lui», ha scritto in un messaggio. «Mi ha sfidato a una gara di flessioni». Aveva detto ai suoi genitori quanto fosse stato sorpreso di apprendere che sollevava pesi e faceva boxe e che le aveva chiesto di fare flessioni in ufficio.

andrew cuomo annuncia la fine delle restrizioni a new york

In un'altra catena di testo ha detto che Cuomo «ha parlato della differenza di età nelle relazioni», definendo i suoi commenti «espliciti». Il rapporto includeva anche messaggi in cui Bennett dice a un confidente che era incredibilmente a disagio dopo un'interazione in ufficio. Bennett ha detto che stava «tremando» ed era «così sconvolta e così confusa».

Nei messaggi a un altro aiutante, Bennett ha detto che Cuomo le ha ripetuto «più e più volte» che era stata «stuprata».

Cuomo è stato anche registrato mentre cantava la famosa canzone d'amore degli anni '60 Do You Love Me?, dei Contours, a Bennett durante una telefonata nel 2019. Secondo il New York Post, Bennett ha avviato la telefonata dicendo: «Salve, governatore. Questa è Charlotte».

andrew cuomo

Cuomo avrebbe risposto alla chiamata con «Sei pronto? Doo, doo, doo» e ha continuato a chiederle se conosceva la canzone. Cuomo avrebbe continuato a cantare: «Mi ami? Mi ami veramente? Mi ami? Ti importa?».

Virginia Limmiatis

Virginia Limmiatis ha lavorato per National Grid e indossava una t-shirt con il nome dell'azienda scritto sul petto quando dice di aver incontrato Cuomo. Lui ha fatto scorrere le sue «due dita sul suo petto, premendo su ciascuna delle lettere mentre lo faceva e leggendo il nome dell'azienda mentre procedeva».

Il rapporto dice che poi «si è sporto in avanti, con il viso vicino alla sua guancia, e ha detto "Dirò che vedo un ragno sulla tua spalla" prima di sfiorarle l'area tra la spalla e il seno».

andrew cuomo

«SM. Limmiatis si è fatta avanti in questa indagine dopo aver sentito il governatore dichiarare, durante la conferenza stampa del 3 marzo 2021, di non aver mai toccato nessuno in modo inappropriato».

«Come ci ha testimoniato la signora Limmiatis, “Sta mentendo di nuovo. Mi ha toccato in modo inappropriato. Sono costretta a farmi avanti per dire la verità... Non sapevo come riferire quello che mi ha fatto in quel momento ed ero gravata dalla vergogna, ma non farmi avanti adesso mi avrebbe reso complice della sua menzogna, e io non lo farò».

Alyssa McGrath

andrew cuomo e beth cefalu 2

McGrath, 35 anni, è stata la prima dipendente attuale ad accusare Cuomo e lavora come assistente esecutivo. «Nelle sue interazioni con un'altra assistente esecutiva, Alyssa McGrath, il Governatore ha fatto commenti inappropriati e si è impegnato in comportamenti molesti, tra cui: chiedere regolarmente informazioni sulla sua vita personale, compreso il suo stato civile e il divorzio; chiedere se la signora McGrath avrebbe detto all'assistente esecutivo n. 1 se avesse tradito suo marito - e se la stessa signora McGrath avesse pianificato di "mescolarsi" con gli uomini».

Ha anche affermato che ha guardato la sua maglietta per complimentarsi con lei per la sua collana, le ha detto che è bellissima in italiano e l'ha baciata sulla fronte durante una festa di Natale in ufficio nel 2019.

andrew cuomo e beth cefalu 3

Il suo avvocato, Mariann Wang, ha detto martedì che McGrath e un altro accusatore che lei rappresenta, Virginia Limmiatis, sono stati sollevati.

Le due donne «si sentono profondamente grate al team dell'AG per aver preso sul serio la questione e aver esaminato i loro rapporti in modo accurato». Wang ha continuato: «La misoginia e gli abusi di Cuomo non possono essere negati. Lo fa da anni, senza ripercussioni. Non dovrebbe essere responsabile del nostro governo e non dovrebbe essere in alcuna posizione di potere su nessun altro».

'Kaitlin'

andrew cuomo.

Kaitlin - il cui secondo nome non è pubblico - ha incontrato il governatore nel 2016 a un evento di raccolta fondi in cui sono stati fotografati insieme. In seguito, è stata assunta da lui in una posizione junior, ma le è stato dato uno stipendio di 120.000 solari - una cifra così alta che dice che è stata derisa nella sua intervista.

Ana Liss

Liss, 35 anni, ha lavorato nella Camera esecutiva tra il 2013 e il 2015, durante i quali afferma che il governatore l'ha sottoposta a molestie sessuali che includevano l'essere chiamata «tesoro» e le ha messo una mano intorno alla vita. Le ha anche baciato le mani e la guancia, ha detto.

famiglia cuomo

Nonostante si senta a disagio, dice di non averli denunciati perché «nel suo ufficio le regole erano diverse». Ha aggiunto: "Era solo che dovresti vederlo come un complimento se il Governatore ti trova esteticamente abbastanza gradevole, se ti trova abbastanza interessante da porre domande del genere.

«E così, anche se era strano, scomodo e tecnicamente non ammissibile in un tipico ambiente di lavoro, ero con questa mentalità che fosse la zona crepuscolare e... le regole tipiche non si applicassero».

Anna Ruch

Ruch è stata ospite a un matrimonio, nel 2019 quando lei dice che ha messo le mani su una parte della sua schiena che era esposta da un taglio nel suo vestito. Ha afferrato il suo polso per allontanarlo e lui ha risposto dicendo «wow, sei aggressiva», secondo il rapporto.

Cuomo poi le ha afferrato il viso con entrambe le mani e le ha detto «posso baciarti?». È stato raffigurato mentre le baciava la guancia.

Karen Hinton

lindsey boylan con kamala harris

Karen Hinton, 62 anni, ha parlato al Washington Post di un incidente in cui Cuomo l'ha convocata nella sua stanza d'albergo «poco illuminata» e l'ha abbracciata dopo un evento di lavoro nel 2000. Non era tra le 11 donne su cui il procuratore generale ha basato il suo rapporto.

Hinton ha detto che ha cercato di allontanarsi da Cuomo, ma che lui l'ha tirata indietro e l'ha trattenuta prima che lei indietreggiasse e scappasse dalla stanza.

Peter Ajemian, direttore delle comunicazioni di Cuomo, ha dichiarato al Post che Hinton è un «noto antagonista del Governatore che sta tentando di approfittare di questo momento per ottenere punti a buon mercato con accuse inventate di 21 anni fa».

letitia james procuratore new york

«Tutte le donne hanno il diritto di farsi avanti e raccontare la loro storia, tuttavia, è anche responsabilità della stampa considerare l'automotivazione. Questo è avventato», ha aggiunto.

In risposta, Hinton ha detto al Post che «attaccare l'accusatore è il classico copione di uomini potenti che cercano di proteggersi» mentre ha detto che guardare la conferenza stampa di scuse di Cuomo «mi ha fatto impazzire».

«Pensavo davvero che il flirt non riguardasse il sesso», ha detto Hinton. «Si trattava di controllare la relazione». Al momento del presunto incontro nella stanza d'albergo, Cuomo sarebbe stato a capo del Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti e Hinton era un consulente.

ACCUSE DI MOLESTIE A ANDREW CUOMO SUL NEW YORK POST

Il Post riporta che Hinton e Cuomo hanno un passato conflittuale e che hanno avuto una grande discussione prima che lei lasciasse l'agenzia nel 1999, rimanendo come consulente. Si era unita a Cuomo a Los Angeles per promuovere un programma HUD e in seguito aveva cenato nel suo hotel prima di ricevere una telefonata da lui che diceva: «Perché non vieni nella mia stanza e parliamo?».

Hinton ha detto che ha pensato fosse insolito perché Cuomo le aveva chiesto di evitare di essere vista da Clarence Day, il capo della sua sicurezza di lunga data. «Ho fatto una pausa per un secondo», ha detto al Post per aver notato le luci basse nella stanza. «Perché le luci sono così basse? Non tiene mai le luci così basse».

lindsey boylan la prima accusatrice di andrew cuomo

Hinton ha detto che si sono seduti su divani opposti e hanno parlato del loro lavoro all'HUD e che Cuomo le ha posto domande personali sulla sua vita e sul suo matrimonio, incluso se avrebbe lasciato suo marito.

Afferma di essere diventata imbarazzata dopo aver parlato così tanto di se stessa e di essere andata via. «Mi alzo e dico: "Si sta facendo tardi, devo andare"» e ha descritto l'abbraccio che Cuomo le ha dato come "molto lungo, troppo lungo, troppo stretto, troppo intimo".

«Mi tira indietro per un altro abbraccio intimo», ha detto. «Ho pensato che avrebbe potuto baciarmi, o fare altre cose, quindi mi sono allontanata di nuovo e me ne sono andata». Hinton ha detto al Post di aver visto la mossa come un «gioco di potere» per «manipolazione e controllo» e che la coppia non ha mai più discusso dell'incidente, sebbene siano rimasti in contatto.

charlotte bennett la ragazza che accusa andrew cuomo di molestie

Ha elogiato pubblicamente Cuomo ed è stata critica, soprattutto quando ha lavorato come addetta stampa nel 2015 e nel 2016 per il sindaco di New York Bill de Blasio, con il quale il governatore ha un'intensa rivalità.

Il Post ha parlato con due persone che hanno confermato che Hinton aveva parlato loro dell'incidente in hotel dopo che è successo.