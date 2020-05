SI FA PRESTO A DIRE RIAPRIAMO – DOPO IL NUOVO PICCO DI CASI DI CORONAVIRUS LEGATI ALLA RIAPERTURA DI BAR E DISCOTECHE, SEUL FA UN PASSO INDIETRO: FINO A NUOVO ORDINE RIMARRANNO CHIUSI I BAR E I LOCALI - L'IMPENNATA DI CONTAGI E' COLLEGATA AI LOCALI NOTTURNI DI ITAEWON, POPOLARE QUARTIERE DELLA VITA NOTTURNA DELLA CITTÀ: DOPO CHE UN 29ENNE È STATO SCOPERTO POSITIVO SONO EMERSI…

Coronavirus, dopo le riaperture scoppiano nuovi focolai e risalgono i contagi a Seul nel quartiere della vita notturna, con bar e discoteche. E scatta un nuovo lockdown. A tutti i bar di Seul, infatti, è stato ordinato di chiudere i battenti fino a nuovo ordine, dopo che è stato registrato un picco nei casi di coronavirus legati a discoteche nella capitale sudcoreana. Lo riferisce la Cnn online citando il sindaco di Seul, Park Won.

L'ordine segue un'impennata nei casi collegati a locali notturni a Itaewon, un popolare quartiere della vita notturna a Seul. Giovedì un uomo di 29 anni si è rivelato positivo per il virus ed è emerso che aveva frequentato diversi club a Itaewon la notte del 1 maggio, secondo i Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC).

Da allora, altri 40 persone ritenute collegate al caso sono risultate positive al Covid-19. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, la Corea del Sud ha registrato oltre 10.800 casi di coronavirus e 256 decessi.

