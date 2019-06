SI FANNO NERE - DELIRIO IN UN PARCO ACQUATICO AMERICANO DOVE È ESPLOSA UNA RISSA TRA AFROAMERICANE CHE SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE: CALCI, PUGNI, INSULTI E BAMBINI URLANTI ABBANDONATI PER IL TERRENO DI BATTAGLIA – ALLA FINE, A PLACARE GLI ANIMI, È STATA UNA DONNA SU UNO SCOOTER PER DISABILI CHE CON NONCHALANCE HA INVESTITO TUTTI…(VIDEO)

Meanwhile at the water park. (? via @shamanniii pic.twitter.com/96O5StbrwG — Only in America (@Crazzyintheusa) June 9, 2019

Da "www.leggo.it"

rissa in strada 8

Un video di una rissa tra donne negli Stati Uniti è diventato virale su Twitter. Nel filmato si vedono schiaffi, pugni e capelli strappati.

A risolvere la contesa una quinta donna con una sedia a rotelle elettrica, che investe le protagoniste dello scontro.

rissa in strada 7 rissa in strada 4 rissa in strada 5 rissa in strada 3 rissa in strada 1 rissa in strada 2 rissa in strada 6