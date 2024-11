14 nov 2024 18:12

SI INFIAMMA LA GUERRA DEL CALCIO! GRAVINA DENUNCIA PER CALUNNIA EMANUELE FLORIDI (UOMO DI LOTITO) IN RELAZIONE ALLE FALSE ACCUSE CONTENUTE NELL'ATTIVITÀ DI DOSSIERAGGIO AI SUOI DANNI - AL CENTRO DELLA VICENDA CI SONO I DIRITTI TV DEL CALCIO E LA COLLEZIONE DI LIBRI D’EPOCA DI GRAVINA CHE HA VENDUTO AI TEMPI IN CUI ERA PRESIDENTE DELLA LEGA PRO - IL CASO HA GENERATO UN’INCHIESTA CHE VEDE IL NUMERO 1 DELLA FEDERCALCIO INDAGATO PER AUTORICICLAGGIO – I LEGALI DEL PRESIDENTE DELLA FIGC PARLANO DI “MENZOGNE” E RICORDANO "IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIP DI ROMA CHE HA MESSO IN EVIDENZA L'INATTENDIBILITÀ DI FLORIDI…"