Le ultime foto apparse sui social media della star del tennis cinese Peng Shuai rappresentano il "suo stato attuale". Così su Twitter Hu Xijin, direttore del Global Times. Della tennista cinese non si avevano più notizie dal 2 novembre dopo l'accusa di abusi sessuali contro l'ex vicepremier Zhang Gaoli. "Nei giorni scorsi, è rimasta a casa sua e non voleva essere disturbata. Si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività", ha aggiunto Hu.

Al momento non è possibile verificare le affermazioni di Hu, né a quando risalgano le foto. Le immagini sono comparse dopo che la Wta ha minacciato di lasciare la Cina in assenza di chiarimenti su Pebg Shuai e, inoltre, a condividere le foto è stato un account Twitter etichettato dal social network come "media affiliato allo Stato cinese".

Le foto di Peng Shuai

Sono tre le foto apparse su Twitter: una mostra la giocatrice sorridente con un gatto in braccio in quella che sembra essere la sua casa. Sullo sfondo sono visibili peluche, un trofeo, una bandiera cinese e accrediti. Un'altra istantanea mostra un selfie di Peng Shuai con una figurina di Kung Fu Panda, film d'animazione per bambini. Sullo sfondo appare una cornice con un'immagine di Winnie the Pooh.

Le foto sono accompagnate da una didascalia in inglese che spiega come le immagini siano state postate privatamente dalla giocatrice su Wechat per augurare "buon fine settimana" ai suoi contatti.

