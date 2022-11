17 nov 2022 17:54

SI METTE MALE PER LA CESTISTA AMERICANA BRITTNEY GRANER: DOPO LA CONDANNA IN RUSSIA A NOVE ANNI DI RECLUSIONE PER CONTRABBANDO E POSSESSO DI STUPEFACENTI, ORA SARÀ TRASFERITA IN UNA COLONIA PENALE NELLA REGIONE DELLA MORDOVIA, A 500 CHILOMETRI DALLA CAPITALE RUSSA - I DETENUTI DI QUEL CARCERE SONO OBBLIGATI A LAVORARE IN CONDIZIONI PRECARIE E PER TURNI MOLTO LUNGHI, CON PRATICAMENTE NESSUNA ASSISTENZA MEDICA...