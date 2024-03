SI METTE MALE PER IL "PM ULTRA'" - LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER ENZO BUCARELLI, MAGISTRATO DI TORINO ACCUSATO DI AVER DEPISTATO LE INDAGINI SULL'EX CALCIATORE DEL "TORO" DEMBA SECK, DENUNCIATO DALL'EX COMPAGNA PER REVENGE PORN - BUCARELLI, TIFOSO "GRANATA", AVREBBE CANCELLATO I VIDEO INTIMI DAL CELLULARE DELL'ATTACCANTE E CONVINTO LA RAGAZZA A "NON PROCEDERE" CONTRO DI LUI, INDUCENDOLA A FIRMARE UNA TRANSAZIONE ECONOMICA CON SECK...

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enzo Bucarelli, il pm di Torino accusato di avere cancellato dal cellulare di Demba Seck, ex calciatore del Toro, alcuni video intimi che quest’ultimo aveva girato di nascosto con l’ex fidanzata, ignara di essere ripresa. Video che il giocatore aveva divulgato agli amici e che aveva portato ad aprire un fascicolo per revenge porn.

Secondo la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e la pm Giancarla Serafini, Bucarelli deve rispondere del reato di frode in processo penale e depistaggio anche perché avrebbe convinto la ex del calciatore «a non procedere» contro di lui, inducendo la ragazza a firmare una transazione economica con Seck, nella quale era previsto che lei rimettesse la querela. In virtù di questa transazione, il pm a luglio ha chiesto l’archiviazione per il calciatore, poi accolta dal gip. Bucarelli ha sempre respinto ogni addebito. In un verbale il magistrato aveva fatto scrivere che i video erano stati cancellati perché non servivano più e per evitare ulteriori divulgazioni a terzi. […]

Ma la questione, secondo la procura di Milano, è molto più complessa di così. L’indagine torinese nasce quando Veronica Garbolino, […] si presenta dai carabinieri per denunciare il suo ex fidanzato. «Ho il sospetto che Demba Seck mi abbia ripresa di nascosto mentre facevamo sesso, per favore aiutatemi», dice. La segnalazione arriva in procura. Il pm Bucarelli ordina una perquisizione, che viene svolta il 21 febbraio 2023. È quello il giorno in cui il magistrato indagato cancella, dopo averli visionati, i video ripresi di nascosto. […]

Secondo le pm milanesi, Bucarelli avrebbe cancellato le prove del revenge porn e non avrebbe approfondito le indagini, perché il cellulare di Seck non è mai stato sequestrato. Visionando il telefonino del giocatore, la polizia giudiziaria aveva constatato che Seck aveva mandato i video ad almeno due persone: un amico e un ex calciatore del Toro, Sasa Lukic, ceduto al Fulham nel gennaio del 2023. Il 4 luglio 2023 la procura di Torino ha chiesto, tramite rogatoria internazionale, il sequestro del cellulare di Lukic, ma l’Inghilterra non ha mai risposto.

[…] Bucarelli avrebbe detto a Garbolino che i video non sarebbero mai stati divulgati a terzi. «Il pm mi suggerì di chiuderla lì e di non procedere oltre, e così firmai quella transazione», è quanto la ragazza ha detto alla procura di Milano.

La sua versione è considerata attendibile ed è stata confermata alle pm milanesi dalla stessa polizia giudiziaria di Bucarelli. «Sentimmo anche noi che il pm alla Garbolino stava dicendo una cosa non vera – hanno dichiarato alcune persone che lavorano nella pg della procura di Torino – ma non avevamo avuto la presenza di spirito di smentirlo». «Tra l’altro – è quanto hanno riferito gli investigatori alla procura di Milano, riferendosi al fatto che Bucarelli è notoriamente un tifoso del Toro – noi eravamo già a disagio nel vedere che la persona offesa, questa ragazza, era stata fatta entrare nell’ufficio del pm, dove campeggia un toro gigante in metallo, alto circa un metro e mezzo e altri simboli della squadra».

A sollevare il caso lo scorso giugno era stato (anche) il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, che aveva avviato un’indagine. «A marzo, su mandato della procuratrice Anna Maria Loreto – ha riferito uno dei testimoni sentiti dalla procura generale – andammo a chiedere informazioni al procuratore aggiunto Cesare Parodi. Il dottore ci disse che era al corrente di tutto e che condivideva la metodica seguita dal dottor Bucarelli. Si trattava secondo lui di una procedura assolutamente corretta e non impropria».

