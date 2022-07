SI METTE MALE PER STEVEN ZHANG: IL TRIBUNALE DI HONG KONG LO HA CONDANNATO A PAGARE 255 MILIONI DI DOLLARI AD ALCUNI CREDITORI - IL PRESIDENTE DELL'INTER HA PROVATO A DIFENDERSI DICENDO CHE LE FIRME SUI DOCUMENTI ERANO CONTRAFFATTE MA DURANTE IL PROCESSO È STATO EFFETTUATA UNA PERIZIA DA PARTE DI UN ESPERTO SULLE FIRME ED È EMERSO CHE 5 DELLE 6 FIRME SULL’ACCORDO SIANO STATE EFFETTUATE DALLO STESSO ZHANG, MENTRE LA SESTA ERA…

Da www.ilnapolista.it

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni creditori. Lo scrive il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, ripreso in Italia da CalcioeFinanza. Il figlio di Zhang Jindong, come riportato dal quotidiano, è stato citato in giudizio dai creditori lo scorso agosto per recuperare 255 milioni di dollari di prestiti e un’obbligazione inadempiente che ha garantito, impegni che ha successivamente rinnegato, adducendo falsità e ignoranza.

Zhang ha garantito il rifinanziamento di 255 milioni di dollari di prestiti e obbligazioni firmati nel 2020, in una operazione conclusa con la China Construction Bank (Asia) Corporation Limited a favore della Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. Zhang ha provato a difendersi dicendo che le firme sui documenti di garanzia di rifinanziamento erano contraffatte e di non essere a conoscenza del rifinanziamento. Ma il giudice non gli ha creduto.

«Zhang ha avanzato una vaga affermazione secondo cui “sembra che alcuni membri del personale coinvolti nel progetto che avevano rapporti con la Banca potrebbero aver falsificato la mia firma per firmare a nome di Great Matrix e me stesso per assistere con il rifinanziamento”», si legge nei passaggi del verdetto.

Nel corso del processo, inoltre, è stato effettuata una perizia da parte di un esperto sulle firme da parte di Zhang nei documenti ed è emerso che 5 delle 6 firme sull’accordo siano state effettuate dallo stesso Zhang, mentre la sesta era stata aggiunta in una copia elettronica.

“Non c’è dubbio che Zhang abbia partecipato al finanziamento originario del progetto, e per il quale aveva dato le sue garanzie personali”, il giudice dell’Alta Corte l’on. Anthony Chan ha detto nel suo verdetto. “Considerato in tale ottica, il tentativo di Zhang di prendere le distanze con il rifinanziamento ha scarso merito”. Il verdetto mette i creditori nella posizione di rivendicare i 255 milioni di dollari dovuti da Zhang, oltre a interessi e costi. Inoltre, China Construction Bank (Asia) ha intentato una causa civile a Milano chiedendo al tribunale locale di invalidare una rinuncia del febbraio 2019 alla stipendio per Zhang nel suo ruolo da presidente dell’Inter, che aiuterebbe i creditori nel loro tentativo di recuperare i loro beni.

Conclude CalcioeFinanza:

Anche altri creditori hanno messo nel mirino Suning. Un gruppo di obbligazionisti, tra cui la Bank of Shanghai e la Guangdong Huaxing Bank, hanno raccolto almeno il 25% dei titoli per richiedere il pagamento immediato, secondo quanto riportato dal South China Morning Post lo scorso anno, citando persone che hanno familiarità con il piano.

