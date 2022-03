15 mar 2022 15:00

SI METTE MALISSIMO PER ASSANGE - LA GIUSTIZIA BRITANNICA HA NEGATO IL RICORSO ALLA CORTE SUPREMA PER IL FONDATORE DI WIKILEAKS CONTRO L'ESTRADIZIONE NEGLI USA - ASSANGE RISCHIA UNA PESANTISSIMA CONDANNA (FINO A 175 ANNI) PER LA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI RISERVATI CONTENENTI ANCHE INFORMAZIONI SU CRIMINI DI GUERRA COMMESSI DALLA FORZE AMERICANE IN IRAQ E AFGHANISTAN - LA CONSEGNA ALLE AUTORITÀ USA DEL "WHISTLEBLOWER" POTRÀ AVVENIRE ANCHE SE…