9 giu 2023 16:52

SI METTE MALISSIMO PER ASSANGE – SECONDO WIKILEAKS, È “PERICOLOSAMENTE VICINA” L'ESTRADIZIONE NEGLI USA DELL'ATTIVISTA, ORA RINCHIUSO IN UNA PRIGIONE DI MASSIMA SICUREZZA A LONDRA – I GIUDICI DELL'ALTA CORTE BRITANNICA HANNO RESPINTO UN NUOVO APPELLO PER FERMARE L'ITER DEL TRASFERIMENTO A WASHINGTON, DOVE ASSANGE RISCHIA UNA CONDANNA A 175 ANNI PER LA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI SEGRETI AMERICANI...