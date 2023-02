3 feb 2023 10:21

SI MONETIZZA TUTTO, ANCHE I FIGLI - SELVAGGIA LUCARELLI SE LA PRENDE CON LE MAMME E I PAPÀ CHE USANO I FIGLI COME “PRODOTTO” SUI SOCIAL PER RICEVERE QUALCHE LIKE IN PIÙ - GLI ESEMPI SONO TANTI: C’È CHI REGISTRA IL PROPRIO NIPOTINO MENTRE DICE LE PAROLACCE PER FAR RIDERE GLI SPETTATORI, CHI INVECE TIENE IN BRACCIO IL PROPRIO BAMBINO MENTRE RACCONTA UN TRADIMENTO E CHI, TRA UNA POPPATA E UNA PISCIATINA NEL VASINO, CI INFILA UN CONTENUTO SPONSORIZZATO…