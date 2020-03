SI È SVEGLIATA PURE URSULA – LA VON DER LEYEN MANDA UN VIDEO MESSAGGIO IN ITALIANO IN CUI FA FINTA DI ESSERCI VICINA: “NON SIETE SOLI, SIETE PARTE DELL’EUROPA E SOFFRIAMO CON VOI”, MA MOSTRAVA LA STESSA EMPATIA DI UN FRIGOFERO – ZAIA: “QUALCUNO DICE CHE SCHENGEN NON È SOSPESO MA È UN DATO DI FATTO. L’ASSENZA DELL’EUROPA È VERGOGNOSA” – VIDEO

1 – CORONAVIRUS, VIDEOMESSAGGIO DI VON DER LEYEN: «SIAMO TUTTI ITALIANI»

coronavirus, il video messaggio di ursula all'italia 1

«Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani«. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un videomessaggio in italiano ribadendo che la Commissione europea ”fara tutto ciò che le sarà possibile” per sostenere l’Italia.

2 – Coronavirus, Zaia: Italia non è la Wuhan d'Europa

(LaPresse) - "Il virus è diffuso in tutto il mondo perchè l'Oms ha dichiarato pandemia. Non possiamo accettare che il Veneto, la Lombardia, e di conseguenza l'Emilia-Romagna e l'Italia siano diventate la Wuhan d'Europa". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera. "Il virus è arrivato un mese prima in Germania che in Italia. Forse se avessero fatto i tamponi come abbiamo fatto noi, oggi avrebbero un'altra situazione descritta", ha aggiunto.

3 – Coronavirus, Zaia: Di fatto Schengen sospeso, assenza Europa vergognosa

(LaPresse) - "E' un dato di fatto. Qualcuno dice che Schengen non è sospeso ma dico che bisogna prendere atto che quando vedi colonne di macchine a un valico vuol dire che qualcuno le ferma e in teoria non dovrebbero neanche fermarsi. Non biasimo nessuno perchè di fronte a un virus le reazioni sono le più disparate, ma non è possibile che l'Europa sia così latitante. E' scandaloso ed è vergognosa l'assenza dell'Europa. L'Europa dal punto di vista finanziario è ancora in ritardo rispetto alla Federal Reserve e dal punto di vista sanitario non sta coordinando gli Stati membri". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera. "Possibile che il Veneto abbia fatto 20mila tamponi e ci sono Stati europei che hanno morti di coronavirus che hanno fatto meno tamponi del Veneto?", ha chiesto Zaia.

4 – Coronavirus, Zaia: 25 miliardi di euro sono solo punto di partenza

(LaPresse) - "Serve un piano Marshall anche per le aziende. I 25 miliardi del governo sono il punto di partenza e non il punto di arrivo". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus.

5 – Coronavirus, Zaia: Solidarietà a Fontana

(LaPresse) - "In Lombardia l'altro giorno sono morte 135 persone in 24 ore, non in 24 mesi. Il collega Fontana ha tutta la mia solidarietà e ieri sera mi diceva che sta andando in esaurimento con i posti a Bergamo, in quelle province. La crisi è forte". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus.

6 – Coronavirus, Zaia: Se avanti così imprese chiuse dai mercati e non dai decreti

(LaPresse) - Ursula von Der Leyen vada a dire che siamo tutti italiani "a tutti quelli che chiudono le frontiere e alle foto che abbiamo visto con le frontiere di secondo livello con i massi per evitare il transito. Andiamo a dirlo in Europa che sostanzialmente è paralizzata. Se andiamo avanti di questo passo, le imprese verranno chiuse dai mercati e non dai decreti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus, in merito al messaggio inviato all'Italia dalla presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen.

7 – Coronavirus, Zaia: Stiamo predisponendo piano Marshall per la sanità-2-

(LaPresse) - "Per 5 milioni di veneti, calcolando l'acquisto dei tamponi e l'analisi, mettendolo a 30 euro, sono 150 milioni di euro", ha sottolineato Zaia aggiungendo che "da un punto di vista temporale significa arrivare all'estate".

