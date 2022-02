SI PROTEGGA CHI PUO' - IN COREA DEL SUD E' IN VENDITA UNA MASCHERINA ANTIVIRUS CHE COPRE SOLO IL NASO, ADATTA PER ESSERE INDOSSATA QUANDO SI MANGIA E SI BEVE - SI CHIAMA "KOSK" ED E' COMPOSTA DA DUE PEZZI: UNO DEI DUE PUO' ESSERE RIMOSSO PER LASCIARE LA BOCCA SCOPERTA - ALCUNI STUDI HANNO SUGGERITO CHE IL NASO E' LA VIA PIU' SEMPLICE PER L'INGRESSO DEL VIRUS, MA PER L'EPIDEMIOLOGA CATHERINE BENNETT "PROBABILMENTE FANNO UNA DIFFERENZA MARGINALE..."

Dagotraduzione dal Guardian

La maschera antivirus kosk

In Corea del Sud è in vendita una mascherina antivirus che copre solo il naso e può continuare a essere indossata mentre si mangia e si beve. Il "kosk", dalla parola coreana ko, che significa naso e maschera, è stato rilasciato da una società chiamata Atman e viene venduto in scatole da 10 a 9.800 won (7,10 euro) dal rivenditore online Coupang. Si compone di due pezzi, uno dei quali può essere rimosso per lasciare la bocca scoperta.

Nel frattempo, tre "Copper Antivirus Nose Masks" riutilizzabili che coprono solo il naso in ogni momento sono disponibili in diversi colori per 2.000 won (1,45 euro) da Spar Clone Fabric, sempre su Coupang. Le maschere sono progettate per essere indossate sotto una normale maschera che copre la bocca, che può essere rimossa quando si cena fuori o si beve con altre persone.

mascherina ffp2 1

Le maschere hanno attirato molta attenzione online. «Stanno vendendo anche teiere fatte di cioccolato?» ha chiesto un tweeter, mentre un altro ha commentato: «Stupidità di livello successivo!».

Un altro utente di Twitter ha suggerito: «Non è diverso dalle persone che indossano le maschere sotto il naso».

Tuttavia, alcuni studi hanno suggerito che il naso è la via più semplice per l'ingresso del coronavirus nel corpo, quindi indossare una maschera per il naso potrebbe non essere così ridicolo come sembra.

La professoressa Catherine Bennett, presidente di epidemiologia presso l'Institute for Health Transformation della Deakin University in Australia, ha detto a Nine News che le maschere che coprono solo il naso erano una «strana idea» ma sono «meglio di niente».

«Probabilmente fa una differenza marginale», ha detto.

mascherina ffp2 4

Giovedì i casi di coronavirus in Corea del Sud hanno raggiunto il record di 22.907 dopo aver superato i 20.000 per la prima volta mercoledì, spinti dalla diffusione della variante Omicron.

Tuttavia, la nazione dell'Asia orientale ha registrato un numero relativamente basso di 6.812 decessi dall'inizio della pandemia. Ciò rappresenta un tasso di mortalità per milione di 133, rispetto a 2.300 per milione nel Regno Unito e 2.747 negli Stati Uniti.