SI PUO' UCCIDERE NEL METAVERSO? SECONDO GLI ESPERTI I "CRIMINI VIOLENTI" PERPETRATI AI DANNI DI UN AVATAR NON SARANNO PERSEGUIBILI CON LE ATTUALI LEGGI PENALI - "SONO STATE SCRITTE PER PROTEGGERE LE PERSONE REALI, NON IDENTITA' VIRTUALI" - "TROLLING, BULLISMO, MINACCE E COMPORTAMENTI SCORRETTI SI VERIFICANO CONTINUAMENTE ONLINE" - "NEI GIOCHI ONLINE MIGLIAIA DI AVATAR VENGONO FERITI O UCCISI OGNI GIORNO"

Dagotraduzione dal Sun

"Uccidere" nel metaverso non procurerà una condanna a 25 ergastoli ma secondo alcuni esperti di diritto potrebbe essere un crimine.

The Sun ha parlato con due avvocati, che hanno scritto articoli e libri sul crimine nel metaverso, e con un ex procuratore di Manhattan diventato professore di legge sulla violenza nel mondo virtuale sulla possibilità che questi crimini vengano perseguiti.

Due dei tre esperti hanno affermato che crimini violenti come omicidio, stupro o aggressione nel metaverso possono probabilmente provocare accuse legate al linguaggio come minacce, molestie o stalking.

Secondo gli esperti tutto si riduce alla formulazione delle leggi come sono attualmente scritte, cioè per proteggere «persone reali e viventi», ha spiegato John Bandler, che insegna sicurezza informatica e criminalità informatica alla Elisabeth Haub School of Law di New York presso la Pace University.

La legge non ha lo scopo di proteggere avatar o codici software, che popolano il metaverso. «Riguarda più un discorso o un'espressione; meno come un atto fisico contro una persona», ha detto Bandler. «Possiamo analizzare se quel discorso o espressione è consentito, protetto o meno».

Questo argomento alimenta un ampio dibattito sociale su quale discorso sia protetto, quale non lo sia e cosa possa essere perseguito secondo il Primo Emendamento.

«Trolling, bullismo virtuale, minacce e comportamenti scorretti si verificano continuamente online. Non è una novità e accadrà anche nel metaverso», ha detto Greg Pryor, avvocato dello studio legale Reed Smith LLP.

«Ma se dico qualcosa di razzista o abuso di qualcuno in base alla sua razza, religione o sessualità, allora potenzialmente posso essere perseguito».

Un terzo esperto - Patrick Roberts, del Roberts Law Group - ha detto che sarebbe difficile perseguire un utente anonimo e provare che l'utente ha commesso l'atto. Le conseguenze saranno probabilmente una sorta di punizione virtuale, come la disattivazione o la limitazione dell'avatar di un utente, ha affermato.

«E la persona che ha usato l'avatar per la violenza virtuale potrebbe essere limitato o vedersi impedito l'accesso per un po', forse», ha detto l'avvocato della Carolina del Nord. «Questa è tutta congettura e ha implicazioni sulla libertà di parola. Dopotutto, le persone si uccidono a vicenda nei videogiochi tutto il tempo senza conseguenze. Non riesco a immaginare conseguenze penali nel mondo reale per il crimine virtuale».

GLI AVATAR SONO UNA 'PERSONA?'

Questa domanda ha diviso gli esperti che hanno parlato con The Sun durante l'ultima settimana.

Bandler, che ha una vasta storia e conoscenza dei crimini informatici, ha affermato che la protezione degli avatar attraverso il diritto penale «non potrebbe funzionare».

«Non credo che le leggi penali dovrebbero essere modificate per proteggere gli avatar come persone. Non avrebbe senso e abbiamo abbastanza già sfide sul proteggere le persone», ha detto Bandler.

«Il gioco online prevede che migliaia (milioni) di avatar vengono 'feriti' o 'uccisi' ogni giorno. In effetti, tali atti sono o 'parte del gioco' o almeno consentiti dal gioco».

Ancora oggi, secondo Bandler, pochissimi crimini o minacce di molestie digitali su Internet vengono perseguiti.

«Ogni caso è individualizzato, ma vengono fatte molte minacce e l'applicazione di leggi sulla criminalità non è frequente», ha affermato. «Non riesco a immaginare che le minacce nel metaverso avranno molta forza con le forze dell'ordine».

«Puoi provare a denunciare all'FBI, ma buona fortuna. La soluzione è passare dalla piattaforma».

Pryor e Roberts, invece, hanno detto che riescono ad immaginare un futuro in cui le leggi vengano modificate o vengano create nuove leggi per riflettere la potenziale violenza nel metaverso.

«La legge potrebbe fornire una maggiore protezione agli avatar perché sono come la nostra persona personale? La legge potrebbe estendere la protezione? Sì, potenzialmente penso di sì. Ma in questo momento non è così», ha detto Pryor.