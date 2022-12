7 dic 2022 18:57

SI PUÒ ABORTIRE ALL'OTTAVO MESE? IN INDIA SI - L'ALTA CORTE DI DELHI HA AUTORIZZATO UNA 26ENNE AD ABORTIRE ALLA 33ESIMA SETTIMANA - LA RAGAZZA HA DECISO DI NON PARTORIRE PIÙ DOPO CHE LE ULTIME ANALISI HANNO RIVELATO DELLE MALFORMAZIONI NEL FETO - SECONDO I MAGISTRATI LA SCELTA FINALE "SPETTA ALLA DONNA" ED È STATA FATTA "IN MODO RESPONSABILE" E HANNO DATO IL LORO BENESTARE...