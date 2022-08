15 ago 2022 10:00

SI PUÒ ESSERE ARRESTATI PER UN BAGNO AL MARE? SE SEI A ROCKAWAY BEACH, NEGLI STATI UNITI, A QUANTO PARE DI SÌ – È SUCCESSO AD ANDRE VELASQUEZ CHE ERA UN ACQUA DOPO LE 18, ORARIO IN CUI NON SI PUÒ PIÙ FARE IL BAGNO PERCHÉ MANCANO I BAGNINI – L’UOMO È STATO AMMANETTATO E PORTATO VIA. MA PER LA POLIZIA IL MOTIVO DELL’ARRESTO È CHE…