17 giu 2022 14:04

SI PUÒ SCHERZARE SU TUTTO MA NON SULL'ETEROSESSUALITÀ DI UN BOSS MAFIOSO - KLAUS DAVI DOVRÀ ANDARE A PROCESSO PER AVER AFFISSO ALCUNI MANIFESTI A MILANO NEL 2017 IN CUI SI VEDEVA LO 'NDRANGHETISTA ROCCO PAPALIA IN VERSIONE DRAG QUEEN - IL MASSMEDIOLOGO NON SE NE FA UNA RAGIONE: "NON CAPISCO IN COSA AVREI LESO LA SUA REPUTAZIONE. AVREI INCISO SUL SUO PERCEPITO DI MASCHIO ALFA DELLA ‘NDRANGHETA? AVREI DANNEGGIATO LA SUA FAMA DI ETEROSESSUALE?"