Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

Gli scimpanzé che vivono nel Parco nazionale africano di Loango in Gabon stanno attaccando e uccidendo i gorilla. Secondo un team di ricercatori dell'Università di Osnabrück e del Max Planck Institute questo sarebbe il primo caso registrato e sarebbe il risultato della competizione nata per il cibo che sta diminuendo a causa del cambiamento climatico.

Prima di questi due scontri, i ricercatori hanno osservato nove occasioni tra il 2014 e il 2018 in cui scimpanzé e gorilla hanno interagito pacificamente e si sono persino nutriti insieme sugli stessi alberi da frutto.

L'armonia si è interrotta bruscamente nel 2019, quando, in due occasioni, gli scimpanzé hanno formato coalizioni e hanno attaccato un gruppo di gorilla per oltre due ore lasciando sul campo due gorilla neonati morti. Nel secondo episodio un cucciolo di gorilla è stato ucciso ed è stato quasi interamente consumato da una femmina adulta di scimpanzé.

«Potrebbe essere che la condivisione delle risorse alimentari da parte di scimpanzé, gorilla ed elefanti della foresta nel Parco Nazionale di Loango a spingere a una maggiore competizione e talvolta anche in interazioni letali. tra le due grandi specie di scimmie – ha detto Tobias Deschner, un primatologo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology – . L'aumento della concorrenza alimentare può essere causato anche dal fenomeno più recente del cambiamento climatico e dal crollo della disponibilità di frutta, come osservato in altre foreste tropicali del Gabon».

Il primo incontro letale, durato 52 minuti, è stato osservato il 6 febbraio 2019 ed è avvenuto dopo un pattugliamento territoriale durante il quale i maschi hanno compiuto una profonda incursione in un vicino territorio di scimpanze, si legge nello studio pubblicato su Scientific Reports. Un gruppo di 27 scimpanze ha incontrato un gruppo di cinque gorilla silverback in un boschetto e il primo branco ha iniziato a urlare contro gli altri animali. Uno dei gorilla ha caricato una giovane femmina di scimpanzé e poco dopo quell’esemplare è stato circondato da nove maschi e una femmina e hanno iniziato a colpirlo fino a quando è stato messo in fuga.

Poco dopo i ricercatori hanno una osservato un’altra scena molto crudele: «Littlegrey (così viene chiamato un esemplare maschio di scimpanzé) ha annusato un cucciolo di gorilla, lo ha messo a terra davanti a sé e lo ha colpito tre volte con la mano destra. Non lo ha ucciso, ma lo ha lasciato agonizzante a terra che si lamentava». Poi 25 minuti dopo quel cucciolo di gorilla è stato passato ad altri tre scimpanzè e poco dopo non si è più sentito il suo lamento. Era morto.

Il secondo attacco letale, durato 72 minuti, è stato osservato l'11 dicembre 2019 da squadre di osservazione al seguito di un gruppo di 27 scimpanzé che si spostavano in tutta la regione. L’attacco è iniziato alle 12:26, quando uno scimpanzé di nome Freddy si è fermato di colpo e ha lanciato un forte latrato di allarme. Due minuti dopo, gli scimpanzé hanno avvistato un albero frusciante in cui stava riposando una femmina di gorilla. Quest’ultima ha iniziato a battersi il petto e a urlare, e in meno di un minuto un gruppo di altri gorilla si è precipitato in suo aiuto sull'albero. Tuttavia, la vista di quattro gorilla e due neonati non ha scoraggiato gli aggressivi scimpanzé, che hanno iniziato a scalare l'albero per attaccare.

Tutti i gorilla sono fuggiti, tranne una femmina e il suo cucciolo che hanno iniziato a muoversi attraverso l'albero con la speranza di eludere i loro avversari.

Alle 12.50 la femmina è stata vista arrampicarsi su un albero vicino senza il suo piccolo e poco dopo un adolescente di nome Caesar è stato visto tenere il corpo di un gorilla neonato morto, che aveva un grande taglio aperto nello stomaco con l'intestino parzialmente sporgente. Una femmina di scimpanzé ne ha parzialmente mangiato alcune pezzi di carne.

«Siamo solo all’inizio per capire gli effetti della competizione sulle interazioni tra le due grandi specie di scimmie a Loango – spiega Simone Pika dell’Universität Osnabrück .- Il nostro studio mostra che c’è ancora molto da esplorare e scoprire sui nostri parenti viventi più stretti e che questo parco con il suo habitat unico a mosaico è un posto unico per farlo».

