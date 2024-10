30 ott 2024 15:10

SI RUBA OVUNQUE, PURE DALL'ALDILA' - ARRESTATE IN SICILIA TRE PERSONE ACCUSATE DI FAR PARTE DI UNA BANDA CHE RUBAVA IL RAME DAI PLUVIALI DELLE CAPPELLE NEI CIMITERI - I LADRI AVREBBERO COLPITO ALMENO 11 CAMPISANTI TRA LE PROVINCE DI MESSINA E PALERMO, PER POI RIVENDERE LA REFURTIVA GRAZIE A UN COMPLICE...