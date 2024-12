SI SCRIVE IPERTURISMO SI LEGGE MANCANZA DI SICUREZZA – IL VIMINALE DICHIARA GUERRA A KEYBOX E PULSANTIERE CHE DILAGANO NELLE CITTÀ D’ARTE: ATTRAVERSO I “SELF CHECK IN” CHI PRENDE LE CHIAVI DI UN B&B NON VIENE IDENTIFICATO DI PERSONA DAL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA CON UN EVIDENTE “RISCHIO PER LA SICUREZZA” ANCHE IN RELAZIONE “AL TERRORISMO” – MA CON IL GIUBILEO ALLE PORTE, NON È TROPPO TARDI PER FAR SCATTARE L’ALLARME?

Estratto dell'articolo di Ernesto Ferrara per www.repubblica.it

KEYBOX

Il Viminale dichiara guerra a keybox e pulsantiere per turisti che dilagano nelle città d’arte. Con tanto di nuova circolare per Prefetture e Questure di tutta Italia che chiarisce che si tratta di un problema di “sicurezza” anche in relazione al “rischio terrorismo” e chiede che siano messi in campo controlli e attività di polizia amministrativa che impediscano la moda del cosiddetto “self check in”.

matteo piantedosi - foto lapresse

Una procedura molto in voga per chi gestisce affitti brevi che permette l’ingresso dei turisti nei Bnb senza identificazione di persona. Un modo di risparmiare tempo e denaro per i proprietari che piace anche ai turisti: basti pensare che il portale Airbnb ha una funzione di ricerca per gli alloggi con il self check in. Il fenomeno però sta suscitando allarmi e preoccupazione in mezza Italia: “La gestione automatizzata del check in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configura quale procedura che rischia di disattendere la previsione normativa sulla pubblica sicurezza” e pertanto “i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia sono tenuti a verificare l’identità” degli alloggiati di persona, avverte una circolare del Ministero dell’Interno dello scorso 18 novembre resa nota in queste ore.

Overtourism - turisti a roma

Ed è lo stesso ministro Matteo Piantedosi a rivendicarla da Venezia, dove ha annunciato anche l’arrivo di 120 nuovi agenti delle forze dell’ordine: "Il modello delle key box è da superare perchè è molto critico anche in termini di rispetto della normativa che impone una effettività del riconoscimento della persona che poi accede al servizio alberghiero. […]”.

SABOTAGGIO SMART LOCKER A ROMA

La svolta arriva a pochi giorni dalla tragedia di Napoli ma soprattutto nel bel mezzo di una protesta contro l’overtourism che sta montando in tutte le grosse città d’arte italiane e alla vigilia dell’anno del Giubileo, che secondo le stime porterà in Italia 30-35 milioni di turisti. Firenze, Venezia, Napoli, Roma, Milano e tutte le mete turistiche più gettonate d’Italia fanno i conti da tempo col fenomeno degli affitti turistici sui portali come Airbnb, che hanno di fatto sostituito quelli per famiglie e studenti. Nel solo centro storico di Firenze se ne contano oltre 10 mila. E molti proprietari per risparmiare tempo e massimizzare i profitti hanno introdotto proprio le keybox o le pulsantiere con codice per l’ingresso.

Overtourism - turisti

