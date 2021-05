SI SCRIVE PRIVACY, SI LEGGE PROVACI – OCCHIO ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DI WHATSAPP: SE NON ACCETTATE I NUOVI TERMINI IL VOSTRO ACCOUNT SARÀ RESO PRESSOCHÉ INUTILIZZABILE. LA SCADENZA È IL 15 MAGGIO, CIOÈ SABATO PROSSIMO – LA DIFFERENZA RIGUARDA LA CONDIVISIONE DI DATI COME IL NUMERO DI TELEFONO E LE TRANSAZIONI, CHE SARANNO…

Cecilia Mussi per www.corriere.it

whatsapp

La data è sempre più vicina: sabato 15 maggio l'app di messaggistica più utilizzata al mondo avrà delle nuove condizioni di utilizzo che da inizio gennaio sono state diramate a tutti gli utenti per chiederne l'approvazione.

La novità non era stata accolta senza polemiche e perplessità, salvo poi scemare soprattutto per l'Europa, infatti grazie al GDPR (il regolamento europeo per la protezione dei dati personali) gli utenti italiani e di altri Paesi Ue non avranno delle grandi differenze nel trattamento dei loro dati.

DUBBI SULLA PRIVACY DI WHATSAPP

L'ultima notizia arrivata direttamente dell'azienda, però, torna a far discutere: nelle Faq del sito di WhatsApp, infatti, è apparsa una nuova specifica: l'app, si legge, potrebbe bloccarsi se non sono stati accettati i nuovi termini di utilizzo.

Account esistente ma inutilizzabile

L'account, di fatto, non verrà completamente disattivato, ma sarà impossibile fare molte operazioni con la chat, tra cui scrivere e ricevere messaggi, per cui in pratica WhatsApp risulterà inutilizzabile. In quest modo l'app di messaggistica non lascia più alternative agli utenti: o accetteranno i termini, o non riusciranno più a usarla. Il 15 maggio, inoltre, è l'ultima data disponibile per poter scaricare le chat di conversazione sui dispositivi Android o iPhone.

WhatsApp

Che cosa cambierà

mark zuckerberg

La differenza rispetto al passato riguarda la condivisione di dati come numero di telefono, transazioni, informazioni relative ai servizi e su come si interagisce con gli altri utenti. Nel termini di utilizzo un paragrafo «Società affiliate» informa che «WhatsApp riceve informazioni da, e condivide informazioni con, le aziende di Facebook» anche per «fornire integrazioni che consentano all'utente di connettere la sua esperienza WhatsApp con altri Prodotti di un'azienda di Facebook, per garantire sicurezza, protezione e integrità nei Prodotti di un'azienda di Facebook e per migliorare le inserzioni e l'esperienza dell'utente relativa ai prodotti facenti parte dei Prodotti di un'azienda di Facebook».

WHATSAPP SPUNTA BLU whatsapp messaggi cancellati whatsapp audio su whatsapp