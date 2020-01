SI SCRIVE TRAPPER SI LEGGE COJONE - IL TRAPPER “JORDAN JEFFREY BABY 23” VIENE FERMATO PER UN CONTROLLO A PORDENONE E USCITO DALLA QUESTURA POSTA I VIDEO DOVE URINA SUI VERBALI - IL QUESTORE LO BECCA E LO DIFFIDA PER DUE ANNI - LUI SALE IN TRENO E POSTA ALTRI VIDEO MENTRE URINA PURE SUI VERBALI DI DIFFIDA - A DICEMBRE PER FAR PUBBLICITÀ AL SUO SINGOLO SI È MESSO A SALTARE SU UN'AUTO DEI CARABINIERI - E' STATO BASTONATO DA SALVINI SU INSTAGRAM: "VIGLIACCO" - VIDEO

Cristina Antonutti per ilgazzettino.it

Jordan Jeffrey Baby 23, il trapper lombardo che a dicembre ha promosso il suo singolo sputando e saltando sull’auto dei Carabinieri, ha dichiarato «guerra» alle istituzioni. Il proclama lo ha postato su Instagram da Pordenone.

JORDAN JEFFREY BABY 23

Sì, da Pordenone. Perchè è il questore Marco Odorisio, dopo aver visto i filmati pubblicati sul social contro la Polizia di Stato, che lo ha diffidato dal tornare in città per i prossimi due anni. La reazione del trapper, Jordan Tinti il suo vero nome, identificabile dalla rete metallica tatuata in volto, è diventata virale. Ha postato una serie di foto e video che sono stati visualizzati da migliaia di persone (ha 40mila follower su Instagram).

Il trapper alloggiava in un bed&breakfast di Pordenone e, contrariamente al regolamento, ha portato una persona in stanza. È stato controllato da una pattuglia della Squadra Volante, sono spuntati 2,65 grammi di hascisc e la serata è finita in Questura per il verbale di rito. Poteva finire lì, ma il giovane una volta uscito dalla Questura ha cominciato a mettere su internet brevi filmati contro polizia, bed& breakfast e la stessa città. «Sarà sempre la trap a vincere - dice - pure me piglio un’altra stanza, che cazzo me ne frega... Brooklyn (il suo singolo, ndr) è fuori da meno di due giorni e ha superato le 30K.

JORDAN JEFFREY BABY 23

La prossima esce un singolo nuovo che spacca tutto». Poi parla del bed&breakfast: «... ho preso una piotta per una camera... mi hanno sfrattato perchè gli sbirri sono venuti a fare irruzione in camera mia». Poi mostra mentre urina sui verbali appena sottoscritti negli uffici della Squadra Volante commentando: «La prossima volta che salgo in piedi su una gazzella non chiedetemi il perché».

LA DIFFIDA

Per il questore è troppo. Quei verbali il trapper li ha mostrati anche sul web, con i nomi dei poliziotti ben leggibili. Quale sia stata la conseguenza del suo gesto, è lo stesso Jordan Jeffrey a raccontarlo. Sempre su Instagram. Si filma mentre esce per la seconda volta dalla Questura, il cappellino rosso in testa e in mano la diffida del questore Odorisio.

JORDAN JEFFREY BABY 23

Mostra il verbale è sbotta: «Ooooh... certo che siamo in un paese di somari, di asini... diffidato da Pordenone raga, mi dispiace non suonerò ma live in questa città perchè per ogni grammo ho preso un anno di diffida». Il giovane trapper ha comunque obbedito al questore, perchè ha lasciato la città assicurando che «non mi ferma una denuncia (no) neanche un’altra. Non diffidi un Jeffrey, oramai sono comunque in tutta la nazione». Ha esibito il foglio di via su internet, poi sul water di un treno che lo porta lontano da Pordenone adagia i verbali della diffida, vi fa pipì sopra e cerca di bruciali.

IL PRECEDENTE

A dicembre, quando a Napoli è salito sull’auto dei Carabinieri per promuovere il suo brano intitolato Brooklyn, con la sua provocazione ha avuto una risonanza enorme. Il video, infatti, era stato ripreso su Twitter da Matteo Salvini. Il leader della Lega condannava il trapper, ma le visualizzazioni del video hanno avuto un’impennata.

JORDAN JEFFREY BABY 23

