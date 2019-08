SI È SPOSATA O KNOX? – “OGGI” CONFERMA IL MATRIMONIO DI AMANDA, CHE INVECE DICE DI NON ESSERE ANCORA CONVOLATA A NOZZE CON CHRISTOPHER ROBINSON: “DAI REGISTRI UFFICIALI DELLA CONTEA DI KING RISULTA CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA IL 21 NOVEMBRE DEL 2018, CHE LA DATA DEL MATRIMONIO È IL 1 DICEMBRE 2018 E IL CERTIFICATO È STATO EMESSO IL 7 DICEMBRE 2018…”

AMANDA KNOX NON CI STA A PASSARE PER FURBETTA E SCRIVE UNA LETTERA ALL’ANSA IN CUI DA’ LA SUA VERSIONE SULLA RACCOLTA FONDI PER IL MATRIMONIO E SMENTISCE DI ESSERSI GIA’ SPOSATA: “I DOCUMENTI PER LE NOZZE SONO STATI PRESENTATI A DICEMBRE, MA LA CELEBRAZIONE AVVERRÀ IL 29 FEBBRAIO 2020…”

OGGI CONFERMA IL MATRIMONIO DI AMANDA KNOX

In relazione a quanto dichiarato da Amanda Knox, che asserisce di aver solo «presentato i documenti per essere legalmente sposati a dicembre (2018)» per non meglio specificate ragioni fiscali e assicurative, e aggiunge di «non aver ancora celebrato le nozze insieme ai nostri cari» (lasciando quindi intendere che il matrimonio sia stato apparecchiato in una dimensione puramente burocratica, ma non officiato nella realtà), OGGI precisa che:

Dai registri ufficiali della Contea di King, che comprende e ha per capoluogo Seattle, risulta che la signora Amanda Marie Knox e il signor Christopher Gerald Robinson hanno presentato domanda di matrimonio il 21 novembre del 2018 (numero di iscrizione: 700021). Che la data del matrimonio risulta essere il 1° dicembre 2018; e che il certificato di matrimonio è stato emesso il 7 dicembre del 2018 (col numero 750039).

