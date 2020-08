7 ago 2020 20:02

SI È SUICIDATA A 23 ANNI DAISY COLEMAN, PROTAGONISTA DEL DOCUMENTARIO NETFLIX “AUDRIE & DAISY”, IN CUI HA RACCONTATO LO STUPRO SUBITO QUANDO AVEVA 14 ANNI: LA RAGAZZA CHE COME LEI AVEVA DENUNCIATO LA VIOLENZA DURANTE UNA FESTA SI È UCCISA NEL 2012 – L’AUTORE DELL’ABUSO SESSUALE, UN 17ENNE CHE AVEVA ALLE SPALLE UNA FAMIGLIA CON AGGANCI POLITICI, NON È STATO CONDANNATO - LA RAGAZZA SI È TOLTA LA VITA DOPO LA… - VIDEO