Da www.leggo.it

l intervento della polizia in via altinate padova dopo il suicidio di francesco samele acquaviva

Padova, si uccide lanciandosi dal palazzo in pieno centro: morto il figlio del sociologo Acquaviva. Tragedia venerdì sera in pieno centro storico a Padova in via Altinate, davanti allo studio della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati: un uomo di 56 anni si è gettato dal sesto piano del palazzo in cui abitava: dopo il tragico volo nel vuoto è finito in mezzo alla strada. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

Inorriditi i testimoni della tragedia, nessun dubbio sull'origine volontaria del gesto. La vittima era il figlio del sociologo Sabino Acquaviva, il grande studioso e professore dell'università di Padova, scomparso nel dicembre di 5 anni fa. Viveva con la madre e la badante della donna.

I soccorritori, subito chiamati dai passanti, hanno tentato a lungo di rianimare il 56enne, ma senza successo: troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto.

sabino acquaviva 1.

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

sabino acquaviva 1

De Leo Fund 800.168.678

sabino acquaviva 1 sabino acquaviva