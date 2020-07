13 lug 2020 17:58

SI È SVOLTA LA PRIMA UDIENZA DEL RITO ABBREVIATO PER PIETRO GENOVESE, PER LA MORTE DI GAIA E CAMILLA - I GENITORI DELLE VITTIME: “SIAMO DELUSI DAL FATTO CHE GENOVESE NON SIA IN AULA, MA CREDIAMO NELLA GIUSTIZIA” - RESPINTA LA RICHIESTA DELLA DIFESA DI ASCOLTARE IL CONDUCENTE DELLA SMART CHE LA NOTTE DEL 22 DICEMBRE FRENÒ PER FAR PASSARE LE DUE RAGAZZE POI TRAVOLTE DAL SUV GUIDATO DALL'IMPUTATO…