28 set 2023 15:28

SIAMO ALLA COMMEDIA DELL’ARTE! IL SINDACO MANDRILLO DI SANTA MARINELLA, PIETRO TIDEI: “LA MIA AMANTE? NON SO CHI SIA LA DONNA CHE DICE DI AVER AVUTO RAPPORTI CON ME. VOGLIONO RICATTARMI” – SUI VIDEO HOT: “NEGLI INCONTRI SOLO EFFUSIONI. È UNA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI SULLA QUALE STANNO RICAMANDO IN TANTI” - E DAI BANCHI DI OPPOSIZIONE SOLLEVANO IL CASO DEI DANNI ALL’IMMAGINE DI SANTA MARINELLA – TIDEI: “TUTTI PARLANO, IN PROVINCIA VA COSÌ”. E URLA AL COMPLOTTO PER FAR CADERE LA SUA GIUNTA...