Dagotraduzione dal Guardian

Gli Stati Uniti stanno testando cani da pattuglia robotici lungo la frontiera con il Messico che, secondo loro, potrebbero fornire «rinforzi meccanici» per le guardie di frontiera, in una mossa criticata da un importante gruppo per i diritti interni come un «disastro delle libertà civili».

In aggiunta alla protesta, la società che ha sviluppato i cani, Ghost Robotics, ha precedentemente mostrato un robot a quattro zampe con un fucile da cecchino attaccato alla schiena.

Il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) ha dichiarato questa settimana che il suo braccio di ricerca e sviluppo ha offerto alle guardie di frontiera «una mano (o “zampa”)» per lavorare a «moltiplicare la forza» delle pattuglie.

«A causa delle richieste della regione, l'aggiunta di rinforzi meccanici quadrupedi è un uso intelligente delle risorse», ha detto il DHS in un post sul blog.

Gavin Kenneally, direttore operativo di Ghost Robotics, ha affermato che il cane robot disarmato di 45 kg è stato "allevato" per camminare su sabbia, rocce e colline, nonché in ambienti costruiti dall'uomo come le scale.

I robot sono stati testati a El Paso, in Texas, a cavallo del confine internazionale. «In un'area desertica, i cani erano programmati per svolgere il servizio di sentinella simulata», ha detto il DHS.

Ha suggerito che gli ingombranti robot di metallo potrebbero persino essere usati «come copertura» per le guardie di frontiera.

«Proprio come in qualsiasi altro luogo, hai il tuo comportamento criminale standard, ma lungo il confine puoi anche avere traffico di esseri umani, traffico di droga e altro contrabbando, comprese armi da fuoco o anche potenzialmente [armi di distruzione di massa]», ha detto l'agente Brett Becker, del team di innovazione US Customs and Border Protection (CBP).

Gli agenti federali che operano lungo il confine messicano sono stati a lungo accusati di cattiva condotta e maltrattamento dei migranti e dei richiedenti asilo che tentavano di entrare negli Stati Uniti. L'amministrazione di Joe Biden è stata aspramente criticata dai sostenitori dei rifugiati per il numero crescente di immigrati detenuti in strutture private.

Giovedì l'American Civil Liberties Union ha avvertito che il piano di Washington di utilizzare cani da pattuglia robot ai suoi confini era «un disastro per le libertà civili».

«Il governo deve ritrattare questa proposta pericolosa e l'amministrazione Biden deve mettere un freno allo scivolamento del nostro Paese in una distopia anti-immigrati», ha detto il gruppo di difesa.

Nel suo post, il DHS ha affermato che le persone non dovrebbero «sorprendersi se in futuro vedranno il robot 'Fido' sul campo, che cammina fianco a fianco con il personale [CBP]».