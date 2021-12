SIAMO TRA I MIGLIORI PIPPAROLI AL MONDO: ITALIANI QUINTI AL MONDO PER "CONSUMO" DI PORNHUB - BARBARA COSTA: “NEL 2021 L’ITALIA SI SCOPRE PAESE PORNO PATRIOTTICO. TRA LE PORNOSTAR PIÙ VISTE C’È LEI, LA NOSTRA MALENA NAZIONALE, SEGUITA DAL SORPASSO CHE MARTINA SMERALDI FA SU VALENTINA NAPPI. IL PORNOSTAR MASCHIO PIÙ VISTO È STATO LO SPAGNOLO JORDI EL NINO POLLA, MA LA CATEGORIA CHE AL MONDO QUEST’ANNO HA FATTO SFRACELLI È L’"HENTAI"…” – CON QUALI VIDEO GODONO UOMINI E DONNE - IL REPORT DI PORNHUB

Barbara Costa per Dagospia

Siamo quinti al mondo! In s*ghe! È un ottimo risultato, e non siamo nemmeno quelli a cui pene e clitoride non "durano", cioè si ammosciano subito, perché stiamo davanti a un video porno una media di 9 minuti e 43 secondi, durata non male e che non può essere messa in dubbio perché è voce e parte del "Report 2021 di Pornhub", la summa della somma delle visite che tutto il mondo – tranne Cina e Paesi dove internet è sotto controllo governativo – ha fatto su Pornhub, il sito di porno free più grande e più visto sul pianeta Terra.

Pornhub da otto anni ogni anno pubblica il report annuale di come sul suo sito è porno andata, e l’Italia nel 2021 è il quinto paese al mondo per quantità di visite! Meglio di noi soltanto Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, e Francia, ma poi ci siamo noi, noi che in questo 2021 abbiamo pure "tradito" Pornhub, e durante gli Europei di calcio, e specie la finale.

Pornhub non lo freghi, Pornhub tutto sa, tutto monitora e mette in conto, nulla dei nostri gusti porno gli sfugge, e l’Italia segue un trend che è mondiale: se nel mondo la pornostar più vista è per il secondo anno consecutivo lei, Lana Rhoades, seguita per il secondo anno consecutivo da Abella Danger, l’Italia come gli altri si scopre Paese porno patriottico: "italian" è genere più visto e cercato, genere più amato, seguito da "dialoghi in italiano".

I pipparoli sono patriottici e sono fedeli, e l’analisi dei porno-viaggi fatta paese per paese rivela una passione per le star nazionali (tranne in Svezia, dov’è "duro" l’amore che gli svedesi serbano al pornostar americano Johnny Sins). Ma, tornando all’Italia, quali sono le pornostar più viste nel 2021? La più vista tra tutte è lei, la nostra Malena Nazionale, Malena la Pugliese, seguita dal sorpasso che Martina Smeraldi fa su Valentina Nappi. Al quarto posto si piazza Danika Mori (che da pornostar italiana sezione amatorial, è settima in classifica generale, e qui onori alla nostra Nyna Ferragni, che è in amatorial Top 20), seguita dall’uccello indeteriorabile di Rocco Siffredi.

Nel 2021, il pornostar maschio più visto è stato lo spagnolo Jordi El Nino Polla, ma la categoria che al mondo quest’anno ha fatto sfracelli è l’"hentai": si ha voglia di anime-porno, a discapito delle Milf (al secondo posto, l’anno scorso erano prime), si ha voglia di porno "romance", più dialoghi e clip di sesso realistico e con più interazione tra gli attori, e di porno di gruppo (+40%) e orge (+70 %), come si ha porno-desiderio di "asian", e di corpi abbondanti: le "culonas" sono al primo posto nei paesi del Sud America, i c*li grossi e ch*avabili sono i preferiti in Germania, la "gordinha gostosa" in Brasile. Chissà perché nel 2021 in Ucraina ha fatto un’enorme ascesa la categoria "cornuti" (+224%).

Il porno segue e segna le abitudini della nostra vita, e Pornhub sa quando vai in vacanza e il porno lo guardi di meno e a orari diversi perché devi stare col partner, figli, gli amici (le categorie "scambismo" hanno registrato l’acme la scorsa estate). Il porno è sempre più legato a quanto succede sui social, e infatti se va in down Instagram ci si consola in massa su Pornhub (vedi il picco dello scorso 4 ottobre, giorno di down social). Se ogni settimana in giro per i social c’è una nuova "sfida", le ricerche su Pornhub dei più di 500 generi porno facenti parti di una qualsiasi "sesso sfida" ("prova a non sb*rrare", su tutte) hanno fatto il botto nel 2021, con un +255%.

Un +244% registrano le ricerche dei porno "come", e che sono i video di Pornhub che insegnano ad esempio "come squirtare", "come succhiare il caz*o", "come mangiare la f*ga", "come farla venire", "come mettersi il condom", ma pure "come radersi le p*lle". La categoria "insegnante" è entrata nella Top 20 2021, e per questo motivo: tanto si deve ai video di vere lezioni di matematica che Changsu, insegnante di Taiwan, carica su Pornhub, e che di sesso hanno nulla, sono solo lezioni, le quali riportano milioni di visite.

Se le donne in generale e le italiane in particolare si cercano su Pornhub corpo e prestazioni di Manuel Ferrara, le donne guardano meno penetrazioni ma tanto "leccate di f*ga" e "ditalini", e ne avevate dubbi? Le donne guardano ciò che nella realtà a letto le fa godere, e se però nelle Filippine le donne superano gli uomini quanto a presenza su Pornhub (52% a 49!), ragazze mie, italiane, datevi una sveglia, perché qui siamo ferme a un misero 29%. Il BDSM è genere di nicchia su Pornhub e quest’anno ha sommato l’1,5% delle ricerche generali. È però più visto dalle donne, con età pari e superiore ai 55 anni, e tanto a Hong Kong, Svizzera, Germania, Austria, e Paesi Bassi.

Pornhub sa che in Italia come nel mondo il porno si guarda sullo smartphone (83% nel mondo, 93% in Italia), in sistema operativo Android, su browser Chrome, e Safari. Pornhub sa che in Italia come altrove sui porno si sta tanto la sera (dalle 22:00 all’1:00), le mattine dei weekend, di meno il venerdì.

Pornhub lo sa che in Italia c’è il calo durante la cena della vigilia di Natale (ma solo la prima ora), nel pranzo di Natale (ma ci torniamo il pomeriggio), mentre non ci siamo per nessun porno la notte di Capodanno. Se negli USA la sera in cui Pornhub può pure chiudere è quando si gioca la finale Superbowl (e quest’anno la Florida, stato della squadra che lo ha vinto, ha garantito il picco dopo, festeggiando a pornate), in questo 2021 in Europa ci sono state 4 persone che per 2 volte hanno dato rogne a Pornhub, togliendogli spettatori.

Chi sono? I Måneskin, i quali hanno catalizzato l’attenzione la sera del 22 maggio in Europa quando hanno vinto l’Eurovision (e in Italia e specie in Puglia, regione che per Damiano ha più mollato Pornhub, al contrario della Sardegna), ma pure e di più durante l’evento annuale che Pornhub è da tempo che lo sa, che non c’è niente da fare, l’italiano non si s*ga, no, quelle 5 sere di seguito sta incollato alla tv, perché… c’è il Festival di Sanremo!

