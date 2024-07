SIAMO NELLA POST-GIUSTIZIA: DOPO I TRIBUNALI SI ATTIVANO I MEDIA – IN GRAN BRETAGNA SI È APERTO UN ENORME DIBATTITO SUL CASO DI LUCY LETBY, L’INFERMIERA KILLER CONDANNATA A QUINDICI ERGASTOLI PER AVER UCCISO SETTE BAMBINI IN UNA CLINICA DI CHESTER: IN PIAZZA È SCESO UN ESERCITO DI INNOCENTISTI CHE REPUTA LA 30ENNE NON COLPEVOLE SOLO PERCHÉ NON HA MAI CONFESSATO – MA SE PRIMA SE NE OCCUPAVANO SOLO I COMPLOTTARI, ORA ANCHE I GIORNALONI PUNTANO IL DITO SULL'IMPIANTO ACCUSATORIO…

Il quindicesimo ergastolo glielo hanno comminato venerdì scorso: Lucy Letby, l’infermiera killer, è stata riconosciuta colpevole di aver ucciso in tutto sette bambini e di aver provato ad ammazzarne almeno altri sette nella clinica neonatale in cui lavorava a Chester, in Inghilterra. La prima condanna le era stata già inflitta l’anno scorso: ma l’altro giorno, fuori dall’aula, erano decine i sostenitori che si erano radunati per proclamare la sua innocenza […] Perché quello degli innocentisti è ormai un esercito, che si è allargato dai siti cospirativi su Internet ai più seri organi di informazione.

[…] online […] schiere di Sherlock Holmes da poltrona e autoproclamati esperti da tutto il mondo hanno dato la stura a ogni possibile teoria cospirazionista. In loro soccorso, di recente, è arrivato un lunghissimo articolo del New Yorker , la rispettata rivista americana, che metteva in dubbio le conclusioni dei processi: e il fatto che il pezzo sia stato oscurato online in Inghilterra non ha fatto altro che rinfocolare le paranoie (in realtà, qui è semplicemente vietato scrivere di procedimenti in corso).

Ma adesso che la vicenda giudiziaria è giunta a conclusione, il Guardian è uscito ieri mattina con una dettagliata inchiesta (cui ha fatto seguito una analoga del Telegraph ) nella quale, pur non sostenendo l’innocenza di Lucy, si mette in dubbio tutto il castello di accuse.

Le prove mediche presentate a carico di Lucy sono definite «implausibili» e «inaccurate». L’infermiera avrebbe usato iniezioni di insulina o di aria per causare la morte dei bambini: ma gli esperti consultati dal Guardian bollano le ipotesi come «fantasiose» o «ridicole». Uno dei principali indizi è il fatto che Lucy fosse in servizio quando le morti si verificavano: ma matematici e statistici parlano di semplice coincidenza e non di prova.

Ciò che è certo è che in quell’ospedale di Chester si erano verificati una serie di decessi di bambini inspiegabili: e altrettanto reale è il disperato dolore dei genitori.

Ma potremmo essere di fronte a un caso estremo di malasanità che è stato coperto ricorrendo al capro espiatorio di una infermiera gentile. […]

