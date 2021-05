6 mag 2021 20:25

SIAMO PROPRIO SICURI CHE RINUNCIARE AI BREVETTI SUI VACCINI SIA UNA BUONA IDEA? LE AZIENDE IMPIEGHERANNO ALMENO SEI MESI PER DECODIFICARE IL VACCINO E INIZIARE A PRODURLO - SOLO LA CINA SAREBBE IN GRADO DI RIUSCIRCI IN TEMPI VELOCI - E SI CREEREBBE UN PERICOLOSO PRECEDENTE PER I FUTURI INVESTIMENTI IN NUOVI FARMACI...