ACCERTAMENTI FISCALI DELLA GDF SUI PRESUNTI CONTI ALL’ESTERO DI TOTTI

Da "la Verità"

Lo scoop della Verità sulle accuse di Ilary Blasi all’ex marito Francesco Totti sui «denari sperperati al gioco», sui presunti conti esteri del Pupone e sul pagamento dei diritti d’immagine ha fatto il giro di tutti i siti d’informazione. Tali contestazioni interessano anche la Guardia di finanza che, da qualche settimana, ha iniziato un accertamento fiscale sull’ex campione. Infatti la storia dei presunti fondi in Usa e a Singapore, ma anche le altre questioni sollevate dagli avvocati della showgirl, sono finite in queste ore all’attenzione delle Fiamme gialle.

TOTTI VS ILARY

Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni per il Corriere della Sera - Estratti

Siamo alle resa dei conti (correnti). Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è scontro totale in tribunale. Sui soldi e sui figli.La conduttrice tv accusa l’ex marito di sperperare denaro ai casinò. Molto denaro: ovvero 3 milioni e 324 mila euro in 3 anni, lasciati sui tavoli verdi di Montecarlo.

Questo almeno è quanto emergerebbe dalle carte processuali della separazione, svelate dal quotidiano La Verità. In cui c’è scritto che: «Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli».

L’assegno di mantenimento provvisorio che il Capitano versa per il mantenimento di Cristian, Chanel e Isabel al momento ammonta a 12.500 euro al mese (lei ne aveva chiesti oltre il doppio). Secondo Ilary, Francesco inoltre pagherebbe in ritardo.

Lei gli rinfaccia uno stile di vita eccessivo. «Nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023 risulta che ha sperperato al gioco — mediante svariati bonifici, la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo — l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro». Totti non ha mai negato di giocare d’azzardo, ma fonti a lui vicine dicono che si tratti di cifre assai più contenute. Stando alla ricostruzione de La Verità, l’ex 10 giallorosso avrebbe inoltre evitato di documentare alcuni conti bancari (uno a Singapore), nascondendoli ai giudici.

TOTTI PARTY POKER

Totti, sempre secondo Ilary, sarebbe inoltre un padre negligente: una volta avrebbe lasciato in albergo la figlia Isabel, 7 anni, per presenziare un evento. Se fosse vero tuttavia avrebbe ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto.

Intanto però la causa di separazione procede. Il giudice Simona Rossi, che ha sciolto la riserva fissando la prossima udienza per il 31 maggio 2024, ha deciso di dare la precedenza alla questione dell’addebito, rinviando quella economica. Nessuna consulenza tecnica e contabile è stata quindi presa in considerazione.

Invece l’attenzione si concentrerà sulle presunte relazioni extraconiugali di entrambe le parti. Ilary Blasi chiama in causa Noemi Bocchi (e forse altre «avventure») sostenendo che sia stata la causa della fine del loro matrimonio. La nuova compagna del Capitano sarà certamente sentita in aula. Francesco Totti — che tramite persone di sua fiducia fa sapere che mai replicherà alle continue accuse dell’ex, se non davanti ai giudici — ha chiesto e ottenuto che sia convocato come testimone Cristiano Iovino, ovvero «l’uomo del caffè», il personal trainer che ha raccontato di avere avuto una «relazione intima» con Ilary, cominciata nel 2020, molto prima dell’avvento di Noemi.

Una testimonianza pesante, che mette in apprensione gli avvocati di Ilary, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. E non sarà l’unica. I legali di Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, nella loro memoria avrebbero indicato anche altri presunti flirt di Ilary Blasi. Si tratterebbe di personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Chiamati a dare dettagli sulla loro possibile frequentazione più che amichevole con l’allora signora Totti.

(...) La conduttrice Mediaset infatti, secondo le ricostruzioni degli avvocati della controparte, avrebbe sui conti correnti una notevole liquidità. Ilary sarebbe molto ricca, forse più dell’ex consorte. Solo per il docufilm Unica si dice che abbia guadagnato 700 mila euro.

Inoltre avrebbe molte società a lei riconducibili. In particolare la «Number 5» (che ricorda la famosa «Number 10» del Capitano), intestata al padre, Roberto Blasi, sarebbe assai florida. Se fosse dimostrato, ecco che la cifra dell’assegno mensile verrebbe molto ridotta. Anche perché il primogenito Cristian, ormai maggiorenne, vive e lavora a Madrid, è economicamente indipendente e non più a carico della madre. Totti non ha ancora chiesto formalmente uno «sconto» degli alimenti, ma lo farà.

