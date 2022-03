SIAMO ALLA RESA DEI CONTI: VOGLIONO UCCIDERE PUTIN! - IL SENATORE STATUNITENSE LINDSEY GRAHAM LA TOCCA PIANO E INVITA E I RUSSI AD AMMAZZARE "MAD VLAD": “L'UNICO MODO PER FARE FINIRE TUTTO QUESTO È CHE QUALCUNO IN RUSSIA ELIMINI QUESTO TIZIO” – E UN OLIGARCA RUSSO RESIDENTE NEGLI STATI UNITI METTE UNA TAGLIA SU VLAD: “PROMETTO DI DARE UN MILIONE DI DOLLARI A CHI…”

1. GUERRA IN UCRAINA, IL SENATORE USA LINDSEY GRAHAM: "UNICA SOLUZIONE UCCIDERE PUTIN"

lindsey graham 2

Da www.gazzettadelsud.it

Il senatore statunitense Lindsey Graham, veterano del Partito Repubblicano, ha invocato l’assassinio del presidente russo Vladimir Putin come soluzione alla crisi in Ucraina. «Come va a finire? Qualcuno in Russia deve alzarsi e farla finita con questo tizio», ha detto Graham in un’intervista a Fox News.

lindsey graham 4

Il senatore della South Carolina è poi tornato sull'argomento in una serie di tweet, nei quali ha affermato che «il popolo russo è l’unico che può sistemare questa faccenda» e si è chiesto se «c'è un Bruto in Russia», riferendosi a uno degli assassini di Giulio Cesare. In un successivo riferimento all’ufficiale tedesco che cercò invano di uccidere Adolf Hitler nel 1944, Graham si è poi domandato se esista «un colonnello Stauffenberg più fortunato», in quanto «renderebbe un grande servizio al suo Paese e al mondo».

vladimir putin

2. UCRAINA, UOMO D'AFFARI RUSSO METTE TAGLIA DA UN MILIONE DI DOLLARI SU PUTIN: «È UN CRIMINALE DI GUERRA»

Da www.ilmessaggero.it

Un imprenditore russo residente negli Stati Uniti ha messo una taglia da un milione di dollari sulla testa di Vladimir Putin. Il suo nome è Alex Konanykhin e in un post su Facebook ha scritto: «Prometto di ricompensare con un milione di dollari gli ufficiali che, nell'adempimento del loro dovere costituzionale, arresteranno Putin come criminale di guerra in base al diritto russo e internazionale».

alex konanykhin

Secondo Konanykhin, che ha anche messo la foto di Putin ricercato «vivo o morto per omicidio di massa», il leader russo «non è il presidente, dal momento che è arrivato al potere come risultato di un'operazione speciale di esplosioni di condomini in Russia (in un riferimento a una serie di attentati avvenuti nel settembre del 1999 per i quali vennero accusati i separatisti ceceni, ndr), ha poi violato la Costituzione eliminando le libere elezioni e uccidendo i suoi oppositori».

lindsey graham 5

«Come cittadino russo di etnia russa - ha continuato nel suo post - vedo come mio dovere morale facilitare la denazificazione della Russia. Continuerò la mia assistenza all'Ucraina nei suoi sforzi eroici per resistere all'assalto dell'Orda di Putin».

