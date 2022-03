SIAMO SICURI CHE PUTIN SI ACCONTENTERÀ DELL'UCRAINA? - A DICEMBRE SULLA TV DI STATO RUSSA SI DISCUTEVA DELLA PRESA DEGLI STATI BALTICI - UN EX UFFICIALE DELLO STATO MAGGIORE RUSSO, MOSTRAVA LE INDICAZIONI SU COME INVADERE LETTONIA, LITUANIA, ESTONIA E PARTE DELLA SVEZIA, CON TANTO DI MAPPA CON I DISPIEGAMENTI DELLE TRUPPE NATO - PRIMA CI SARÀ "UN ATTACCO RADIOELETTRONICO" PER NEUTRALIZZARE I RADAR, POI "GLI AEREI MILITARI RUSSI ATTERRERANNO SULL'ISOLA DI GOTLAND E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Sun

Igor Korotchenko alla tv russa

Alla fine dello scorso anno, la tv di stato russa ha mandato in onda un programma in cui si discuteva dell’eventuale presa degli stati baltici. Un ex alto ufficiale ha immaginato uno scenario in cui l’esercito di Putin conquista la Lettonia, la Lituania, l’Estonia, tutti paesi membri della Nato, e parti della Svezia, che invece è neutrale.

Sul canale Rossiya 1, il colonnello Igor Korotchenko, ex ufficiale dello stato maggiore e della forza aerea russa e attualmente ufficiale di riserva, ha immaginato la presa dei paesi baltici. Aiutandosi con una mappa in inglese che riportava i dispiegamenti delle truppe Nato, ha delineato con dettagli sinistri lo scenario dell’eventuale invasione.

Igor Korotchenko alla tv russa 2

All’inizio, dice Korotchenko mentre disegna sulla mappa alcune linee rosse, la Russia «infliggerà un massiccio attacco radioelettronico» in modo da «neutralizzare tutti i radar della Nato». «Poi, gli aerei militari russi atterreranno sull’isola di Gotland piazzando sistemi missilistici antiaerei S-400 e sistemi antinave Bastion».

«Sono schierati – continua Korotchenko – e per ora nessuno sa o vede nulla. L’Occidente si chiede: “Perché non vediamo nulla? Cosa è successo ai nostri radar?”». A questo punto secondo l’ufficiale i russi si spingeranno fuori da Kaliningrad verso il corridoio di Suwakli per bloccare l’accesso ai rinforzi dalla Polonia. «La Russia comunicherà poi all’Occidente e alla Nato che ha istituito una no-fly zone di 400 km» e prenderà di mira l’intero Mar Baltico.

Esercitazioni Nato

Korotchenko ha proseguito dicendo che «le poche truppe delle forze speciali di Canada, Regno Unito, Germania e Stati Uniti nel Baltico» saranno «circondate» da forze aviotrasportate russe e poi «deporranno le armi».

Lo scenario si conclude con i nuovi governi degli stati baltici che giurano fedeltà a Mosca mentre la Svezia accetta la neutralità perpetua e un contratto di locazione di 99 anni su Gotland.

Esercitazioni Nato 2

Il programma è andato in onda alla tv russa alla fine dello scorso anno, ma è stato pubblicato recentemente dal consigliere del governo ucraino Anton Gerashchenko.

Esercitazioni Nato in Lettonia