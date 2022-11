8 nov 2022 20:05

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI: TEMPI DURI PURE PER WINSTON CHURCHILL – QUELLO CHE UN TEMPO ERA CONSIDERATO IL PIÙ GRANDE BRITANNICO DI TUTTI I TEMPI, OGGI PERDE COLPI. SECONDO UN SONDAGGIO DEL THINK THANK CONSERVATORE “POLICY EXCHANGE”, SOLO UN QUINTO DEI RAGAZZI FRA I 18 E I 24 ANNI HA UN'OPINIONE POSITIVA DEL GRANDE STATISTA, CONTRO IL 58% DEGLI OVER 65. LA RAGIONE? IL VECCHIO WINSTON È VISTO COME UN RAZZISTA E UN COLONIALISTA, PIUTTOSTO CHE COME IL LEADER CHE SCONFISSE IL NAZISMO…