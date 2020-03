SICURAMENTE SI SONO FATTI GLI ANTICORPI – UNA FAMIGLIA DI QUATTRO PERSONE È RIMASTA NASCOSTA PER DUE MESI ALL’INTERNO DEL MERCATO DELLA CARNE DI WUHAN, DOVE È SCOPPIATA L’EPIDEMIA A DICEMBRE – UNA SQUADRA SANITARIA LI HA SCOPERTI DURANTE UNA DISINFESTAZIONE. NON SONO STATI CONTAGIATI MA… – VIDEO

Guido Santevecchi per www.corriere.it

la famiglia rimasta nascosta al mercato di wuhan per due MESI

Una famiglia di quattro persone è stata trovata nel mercato della carne di Wuhan, quello dove è scoppiata l’epidemia a dicembre. Si erano nascosti proprio nel ground zero del coronavirus, o al centro del ciclone, si potrebbe dire. I quattro sono stati scoperti nei giorni scorsi, oltre due mesi dopo la chiusura del mercato (ordinata a inizio gennaio) da una squadra sanitaria incaricata di compiere una nuova disinfezione dell’area sigillata.

In quarantena

animali al mercato di wuhan mercato di wuhan

Sono stati sottoposti a esame medico e non sono contagiati. Sono stati messi comunque in quarantena in un albergo. Il nucleo familiare si compone di un uomo, la moglie, un bambino e un nonno. La notizia è stata data dalla stampa cinese. Il giornale «Stella Rossa» (che pubblica l’immagine qui sopra) riferisce che i quattro hanno rifiutato di spiegare perché avessero deciso di restare nel posto che tutti gli abitanti della terra oggi vedono come l’origine di tutti i mali. E’ stato accertato che si tratta di una famiglia di commercianti del mercato, che vendeva carne e pesce.

