«Ghislaine Maxwell viene svegliata, spogliata e perquisita ogni tre ore per evitare che si uccida come ha fatto Jeffrey Epstein». È quanto ha raccontato Brian Basham, amico dei Maxwell, che ha rivelato che le guardie carcerarie hanno smesso di parlarle ed è in isolamento in una cella minuscola. «Non ha nemmeno un tavolo sul quale appoggiare un pc – ha continuato - La famiglia mi ha detto che ci sono due telecamere che la inquadrano costantemente e che la seguono quando si muove.

La svegliavano ogni tre ore per perquisirla e il rumore fuori dalla sua cella con le guardie che ridono, scherzano e urlano è molto inquietante, quindi dorme molto». Il suo team legale sostiene che donna non sia trattata allo stesso modo degli altri detenuti del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York.

L’ape regina di Epstein è in attesa del processo e, visto il suicidio in carcere di Epstein, adesso gli occhi sono costantemente puntati su di lei. In una dichiarazione del tribunale di agosto, è comunque emerso che “la donna non ha mai avuto tendenze suicide”.

