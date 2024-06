18 giu 2024 17:35

SICURI CHE IL CARCERE SERVA A "RIEDUCARE"? – RAIMONDO GASPA, USCITO DI PRIGIONE DOPO AVERE SCONTATO 22 ANNI PER L’OMICIDIO DELLA DOTTORESSA MONICA MORETTI, È STATO DI NUOVO ARRESTATO, QUESTA VOLTA PER STALKING – IL 52ENNE AVREBBE PERSEGUITATO VIOLA GIORGINI, FIDANZATA DI FEDERICO CIONTOLI, CONDANNATO PER L’OMICIDIO DI MARCO VANNINI, IL 20ENNE UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA A LADISPOLI NEL 2015 – GASPA E LA GIORGINI SI ERANO CONOSCIUTI IN CARCERE, MENTRE LA RAGAZZA ERA A COLLOQUIO CON IL FIDANZATO…