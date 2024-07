A SIENA TRA I CAVALLI DEL PALIO ARRIVA LO “STALLONE” GIAMBRUNO – TRA I VIP CHE STASERA SARANNO SUGLI SPALTI PER ASSISTERE AL PALIO CI SARÀ ANCHE L'EX SIGNOR MELONI, INVITATO DAL PRESIDENTE DI MPS, NICOLA MAIONE – MENTRE A ROCCA SALIMBENI SI PENSA SOLO ALL'EVENTO, A ROMA, AL MINISTERO DEL TESORO, SI RAGIONA SU COSA FARE CON LA QUOTA RESIDUA DELLA BANCA SENESE IN MANO AL MEF: DA OGGI È POSSIBILE METTERE SUL MERCATO LE AZIONI…

Estratto dell’articolo di Gianluca Paolucci per www.lastampa.it

PALIO DI SIENA

Monte dei Paschi chiude la seduta in rialzo del 6,7%, miglior titolo di Piazza Affari, alla vigilia della scadenza del lockup del Mef sulla quota residua della banca senese. Se però si chiede a un senese perché è importante la giornata di oggi, la risposta non prevede esitazioni: perché c’è il Palio.

andrea giambruno fuorionda striscia

Così, nei corridoi di Rocca Salimbeni, la preoccupazione principale almeno per oggi non è quale sarà il futuro assetto societario ma come accogliere i numerosi ospiti vip attesi per assistere alla corsa e poi per partecipare al ricevimento nella sede della banca. Tra questi, è atteso anche Andrea Giambruno, giornalista ed ex della premier Giorgia Meloni, invitato dal presidente Nicola Maione.

PALIO DI SIENA

Per l’assetto azionario della banca ci sarà tempo da domani. Almeno a Siena. A Roma, tra i consulenti del Tesoro, i ragionamenti sono in corso da tempo. Lo scenario più plausibile resta quello di approfittare delle occasioni che dovessero presentarsi sul mercato per alleggerire ulteriormente la quota, anche in maniera consistente. Anche perché pretendenti per l’auspicata fusione non se ne vedono, al momento. Mps può correre anche da sola, è il mantra che si ripete negli ambienti finanziari. […]

ANDREA GIAMBRUNO IN PORSCHE A ROMA andrea giambruno (10) PALIO DI SIENA