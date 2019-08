SIETE CONVINTI DI SEGUIRE UNA DIETA EQUILIBRATA, MA AVETE ANCORA LA PANCETTA? CON OGNI PROBABILITÀ STATE SBAGLIANDO IL VOSTRO REGIME ALIMENTARE E, SICURAMENTE, SIETE VITTIME DI QUESTI CINQUE FALSI MITI – SE PENSATE CHE MANGIARE VERDURA FACCIA DIMAGRIRE STATE COMMETTENDO UN GROSSO ERRORE, NON USARE L’OLIO È SBAGLIATO E IL GELATO NON PUÒ ESSERE IL SOSTITUTO DI UN PASTO – CUCINARE ALLA GRIGLIA FA MALE E…

Siete convinti di mangiare pulito e sano? Considerate la vostra dieta equilibrata però continuate ad avere la pancetta? È possibile che stiate sbagliando qualcosa. Ecco 5 alimenti che pensate facciano dimagrire e invece fanno ingrassare.

1. MANGIARE VERDURE NON FA DIMAGRIRE

Anche se sono ricche di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti... da sole non bastano. Se si eliminano tutti gli altri alimenti e si mangiano solo verdure, si finisce per ottenere l'effetto contrario di quello sperato.

olio 4

Sì, perchè mangiare verdure non sazia a lungo. Ed è più facile cedere alle tentazioni e quindi.. ingrassare! Inoltre non contengono carboidrati e proteine, due nutrienti di cui il corpo ha assolutamente bisogno per funzionare bene.

2. NON USARE L'OLIO È SBAGLIATO

«L’olio extravergine d’oliva fa ingrassare». Quante volte avete sentito ripetervi questa frase? Beh, chi ve lo ha detto si sbagliava. Condire i propri alimenti con l'olio fa bene, anche alle persone che sono a dieta.

pasta in bianco 2

È un alimento che contiene grassi buoni, antiossidanti e nutrienti ottimi per mantenere la linea. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie e contrasta gonfiore e cellulite, favorendo il funzionamento della circolazione sanguigna.

3. MANGIARE PASTA IN BIANCO NON FA DIMAGRIRE

Non nutre. Non sazia. Non fornisce al corpo le giuste calorie e vi lascia affamati. Mangiare sempre pasta in bianco è una abitudine sbagliata. L’ideale,infatti, sarebbe preparare la pasta con verdure di stagione. Altrimenti, sempre meglio una pasta al sugo che contiene più vitamine e antiossidanti.

gelato 5

4. NO AL GELATO COME SOSTITUTO DEL PASTO

Buono sì, ma non come sostituto del pranzo. Dal punto di vista nutrizionale il gelato non costituisce un alimento completo, ed è anche pieno di zuccheri. Non contiene fibre che permettono all'organismo di saziarsi e quindi accentuano gli attacchi di fame improvvisi.

alimenti grigliati 5

5. NO AD ALIMENTI GRIGLIATI

Anche se potrebbe sembrare un buon modo per non riempire il vostro piatto di condimento.. cuocere tutto alla griglia fa male. È una pratica molto aggressiva e rovina i nutrienti contenuti nel cibo, per prima cosa le vitamine.

