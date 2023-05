30 mag 2023 18:29

SIETE CURIOSI DI SAPERE COS’È QUESTA GRAZIOSA PALLA DI PELO? PEPPERONI NON È ESATTAMENTE L’ANIMALE DOMESTICO CHE VI ASPETTATE VISTO CHE SI TRATTA DI UN PIPISTRELLO ROSSO ORIENTALE – QUESTO ESEMPLARE HA UNA SOLA ALA E VIVE DA DUE ANNI E MEZZO IN UN CENTRO PER ANIMALI SELVATICI DEL KENTUCKY DOPO ESSERE STATO RITROVATO SU UN MARCIAPIEDE IN FIN DI VITA: AVEVA UN’ALA SPEZZATA E…