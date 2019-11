SIETE CURIOSI DI SAPERE DOVE VIVONO I PAPERONI DEL MONDO? IL 18,9% DELLA POPOLAZIONE ULTRA-RICCA GLOBALE, OVVERO COLORO CHE POSSONO VANTARE UN PATRIMONIO NETTO DI ALMENO 30 MILIONI DI DOLLARI, È CONCENTRATA IN 10 CITTÀ – SECONDO IL “WORLD ULTRA WEALTH REPORT 2019” SEI DELLE CITTÀ PIÙ IN ALTO NELL’ELENCO SONO NEGLI STATI UNITI, DUE IN EUROPA E DUE IN ASIA – AL DECIMO POSTO TROVIAMO DALLAS MENTRE SUL PODIO…

Hillary Hoffower per "it.businessinsider.com"

Dove vivono le persone più ricche del mondo?

Puoi trovare il 18,9% della popolazione ultra-ricca globale concentrata in 10 città, secondo il World Ultra Wealth Report 2019 di Wealth-X. Il rapporto ha analizzato i dati del database globale di Wealth-X con oltre un milione di voci sulle persone più ricche del mondo.

Definisce la popolazione ultra-ricca del mondo come quella con un patrimonio netto di almeno 30 milioni di dollari o più.

Il numero di ultra-ricchi tra le prime città dall’altissimo patrimonio netto è diminuito di quasi 90 persone per via di un forte calo di Hong Kong – ma le restanti nove città hanno registrato un tasso di crescita del 2,6% in media.

BAMBINI SUPER RICCHI 4

Sei delle città più in alto nell’elenco sono negli Stati Uniti, due in Europa e due in Asia.

Qui ci sono le città in tutto il mondo che hanno le più grandi popolazioni ultra-ricche, in ordine crescente. Si noti che Hong Kong è stata inclusa sia nelle migliori città di Wealth-X sia nelle liste dei migliori paesi, in quanto è una regione amministrativa semi-autonoma, della Cina.

dallas

10.Dallas, in Texas, è la sesta città più ricca degli Stati Uniti.

Numero di ultra-ricchi: 2.705 (+ 2,9%)

Secondo il rapporto US News & World, la popolazione miliardaria del Texas è terza solo ai centri super ricchi di New York e California, secondo quanto ha scritto Marissa Perino per Business Insider. Dallas è la patria di molti miliardari noti, tra cui Gerald Ford, Jerry Jones e Andrew Beal.

9.La ricchezza a Washington, DC, ha raggiunto nuove vette.

washington

Numero di ultra-ricchi: 2.785 (+ 1,8%)

Negli ultimi anni, la ricchezza a Washington, DC, ha generato una “nuova classe di super ricchi”, ha scritto Robert Frank per il New York Times.

“La combinazione di avere la Casa Bianca più ricca della storia e un boom delle imprese legate al governo e delle società tecnologiche sta trasformando l’agiatezza di Washington in opulenza”, ha scritto.

8.San Francisco, California, potrebbe ospitare migliaia di nuovi milionari entro la fine del 2019.

Numero di ultra-ricchi: 2.925 (+ 3,7%)

san francisco

Un certo numero di start-up tecnologiche che sperano di sbarcare in Borsa entro la fine dell’anno potrebbero creare un afflusso di milionari nuovi di zecca nella Bay Area, secondo Nellie Bowles del New York Times.

San Francisco è una delle città più ricche e costose d’America – al punto che i residenti pensano che occorrano in media 4 milioni di dollari per essere ricchi, ha scritto Suzanne Woolley di Bloomberg, citando il Modern Wealth Survey 2019 di Charles Schwab.

7.Chicago, Illinois, ha visto un aumento di quasi il 3% nella sua popolazione ultra-ricca.

Numero di ultra-ricchi: 3.350 (+ 2,9%)

Chicago ospita alcuni dei sobborghi più ricchi degli Stati Uniti, incluso il sobborgo più ricco del Midwest, secondo il Crain’s Chicago Business.

chicago

Chicago è anche il luogo in cui esiste un grande divario di ricchezza: l’1% più ricco dei residenti guadagna uno stipendio annuo superiore a $ 600.000, mentre il 21% dei residenti nell’area metropolitana vive al di sotto della soglia di povertà, secondo lo stesso rapporto Crain’s Chicago Business.

6.Parigi, Francia, ha ricchezze radicate nei settori alimentari, della moda e del lusso.

Numero di ultra-ricchi: 3.955 (+ 0,1%)

Molti dei miliardari francesi, come il fondatore e Ceo di LVMH Bernard Arnault, sono ricchi grazie al successo nel business globale del lusso e della moda, ha scritto Hugh Carnegy sul Financial Times.

parigi

5.Londra, in Inghilterra, è la prima città ultra-ricca d’Europa.

Numero di ultra-ricchi: 4.035 (+ 5,4%)

Londra ha visto la più grande crescita della sua popolazione ultra-ricca rispetto a tutte le altre città grazie ai “guadagni di ricchezza in dollari” nel settore della finanza internazionalizzata della city, secondo Wealth-X.

4.Los Angeles, California, è al secondo posto negli Stati Uniti per numero di persone ultra-ricche che ospita.

Numero di ultra-ricchi: 5.295 (+ 0,9%)

La crescita di persone ultra-facoltose a Los Angeles è stata una delle più deboli in questa lista. La maggior parte dei ricchi vive nelle lussuose comunità balneari di Los Angeles, Malibu e Santa Monica, ha riferito Tanza Loudenback di Business Insider.

londra

3.Tokyo, in Giappone, ospita il 40% della classe benestante del paese.

Numero di individui ultra-ricchi: 7.090 (+ 4,5%)

Tokyo è il principale hub giapponese per le telecomunicazioni, l’elettronica e l’editoria, secondo Wealth-X.

2.Hong Kong è scesa dalla sua posizione n. 1 nel 2017 per via di una tendenza al ribasso dei mercati azionari asiatici e ad un indebolimento dell’economia cinese.

Numero di ultra ricchi: 8.950 (in calo del 10,6%)

I miliardari di Hong Kong vivono in palazzi in quartieri appartati come The Peak, scommettono grandi somme su corse di cavalli e cenano in alcuni degli 82 ristoranti con stelle Michelin che ci sono in città, ha precedentemente scritto Katie Warren precedentemente.

hong kong

1.New York City, New York, rappresenta l’11% della coorte ultra ricca degli Stati Uniti.

Numero di individui ultra-ricchi: 8.980 (+ 1,3%)

Essendo un centro finanziario globale e la più grande economia regionale degli Stati Uniti, New York City attrae coloro che “cercano un mix di finanza di fascia alta, cultura vivace , commercio di lusso e immobili di prestigio “, ha dichiarato Wealth-X.

new york

L’area metropolitana ospita più miliardari di qualsiasi altro paese, a eccezione di Cina e Germania.

