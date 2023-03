SIETE ETEROSESSUALI E VOLETE MIGLIORARE LE VOSTRE PRESTAZIONI IN CAMERA DA LETTO? CHIEDETE AI VOSTRI AMICI GAY E LESBICHE. PAROLA DELLA "SEX-PERTA" TRACEY COX, CHE PRENDE SPUNTO DA UNA SERIE DI STUDI CHE RIVELANO COME GLI OMOSESSUALI ABBIANO ORGASMI MIGLIORI E UN SESSO PIÙ SODDISFACENTE – TUTTO QUELLO CHE GLI UOMINI E LE DONNE POSSONO IMPARARE DAL SESSO NEL MONDO GAY

DAGONEWS

sesso lesbo 6

Siete eterosessuali e volete migliorare le vostre prestazioni in camera da letto? Chiedete ai vostri amici gay e lesbiche. Parola di Tracey Cox che prende spunto da una serie di studi che rivelano come gli omosessuali abbiano orgasmi migliori e un sesso più soddisfacente

COSA POSSONO IMPARARE GLI UOMINI ETEROSESSUALI DALLE LESBICHE

Sappiamo tutti del "divario dell'orgasmo": durante il rapporto sessuale tra partner, le donne hanno sostanzialmente meno orgasmi degli uomini. Metti una donna con una donna e quel problema scompare. Le donne comprendono l'importanza del clitoride negli orgasmi femminili. Molti uomini no.

Gli uomini viaggiano rapidamente da zero a 100 sulla scala dell'eccitazione, le donne impiegano più tempo a riscaldarsi. Un'altra donna lo sa, è più paziente.

sesso gay

Il sesso è più equo e gentile

È probabile che le donne cambino ruoli sessuali con partner femminili molto più di quanto non facciano le coppie etero. Spesso c'è una turnazione: una persona raggiunge l'orgasmo, quindi tutta l'attenzione si concentra sul piacere dell'altra. Ciò si traduce in orgasmi più soddisfacenti a tutto tondo. Inoltre molte donne lamentano il martello pneumatico durante il sesso con gli uomini e il dolore successivo. Tra donne non capita

Puoi avere orgasmi multipli...

sesso lesbo 7

Quando un uomo eiacula, di solito significa che il sesso è finito. Poiché le donne possono avere orgasmi multipli, l'orgasmo di un partner non significa che le cose debbano finire.

…e non c’è bisogno di fingere

Non c'è bisogno di fingere tra femmine perché le donne sanno che molte cose influenzano l'eccitazione, il desiderio e l'orgasmo. Le donne tendono ad essere meno orientate agli obiettivi: il loro ego non è così legato all'intera faccenda del "le ho fatto raggiungere l'orgasmo".

Il sesso non è così strutturato

Poiché il rapporto non è l'evento principale, non c'è inizio, metà e fine. Questo può aiutare a impedire alla coppia di cadere in un formato prevedibile, che viene poi seguito ogni volta.

I preliminari sono sesso

Le lesbiche sanno che tutti gli orgasmi hanno origine dal clitoride. C'è una generosa attenzione e concentrazione sui baci, un sacco di giochi con il seno e tonnellate di sesso orale. Tutte cose che stimolano il clitoride. Cosa che purtroppo il pene e il rapporto completo non fanno.

sesso gay 8

Sono fantasiose e creative

Molti uomini usano solo la tecnica della sega: spingono le dita dentro e fuori dalla vagina, trascurando del tutto il clitoride. È più probabile che le lesbiche utilizzino una varietà di tecniche, si concentrino sul clitoride, inclusa la forbice, strofinando l'area inguinale l'una contro l'altra.

Non sono minacciati dai vibratori

Le lesbiche non si affidano a un vibratore perché non ce n'è bisogno: sono più brave a darsi l'orgasmo a vicenda. Ma se un partner decide che ha voglia o ha bisogno di vibrazioni per arrivare all’orgasmo, spesso non c'è alcun problema.

sesso lesbo 2

COSA POSSONO IMPARARE LE DONNE ETEROSESSUALI DAI GAY

Tra gay ci sono diverse posizioni, luoghi, oggetti di scena, sesso tenero, sesso selvaggio, uso delle mani, i peni, le lingue…. Mediamente la vita sessuale dei gay batte quella di una coppia etero.

Prendono ciò che vogliono dal sesso

Il concetto di sdraiarsi e aspettare, incrociando le dita, che la lingua del tuo amante colpisca il punto giusto, è un concetto estraneo agli uomini gay. Se il loro amante non è nella posizione giusta, è probabile che lo spostino o gli dicano di muoversi. Se la tecnica non funziona, probabilmente diranno: “Non funziona". Fai questo invece”. Perché dovresti sdraiarti e sperare di raggiungere l'orgasmo quando puoi assicurarti di farlo dando suggerimenti, modifiche, aggiungendo oggetti?

Sono meno attaccati all'eiaculazione precoce

sesso gay 9

Alcune donne trovano deludente se il loro partner raggiunge l'orgasmo troppo presto. Gli uomini gay sono meno "giudicanti". L'intero scopo di fare sesso è venire - se ciò accade rapidamente, bene! Hanno raggiunto il loro scopo. Non significa che le loro bocche o le loro mani abbiano smesso di funzionare - e c'è sempre una seconda volta.

E parlane se va avanti da troppo tempo

Le donne hanno il gene della cortesia. È improbabile che dicano "Sbrigati!". Gli uomini fanno tutto il possibile per far raggiungere l'orgasmo al loro partner e chiedono di cosa ha bisogno o cosa vuole. Ma, se dura un po' troppo a lungo, gli suggeriscono il fai-da-te mentre guardano.

sesso lesbo 14

Usano il lubrificante

Vuoi migliorare la tua vita sessuale in modo istantaneo? Usa il lubrificante più spesso. Gli uomini gay lo usano per seghe, giochi anali, durante lunghe sessioni, con giocattoli sessuali - per tutto!

Non sono schizzinosi

Le donne possono diventare schizzinose riguardo allo sperma. I ragazzi gay lo vedono sexy. A chi importa se finisce su di loro o sulle lenzuola appena lavate se il sesso è stato fantastico?

Ha anche i capezzoli!

sesso gay 6

Le donne eterosessuali tendono a ignorare il seno maschile. Gli uomini sanno che i capezzoli possono essere una zona hot. Alcuni uomini adorano che i loro capezzoli vengano pizzicati o addirittura morsi abbastanza forte appena prima dell'orgasmo; altri lo odiano. Sperimenta ma non offenderti se ti allontana la mano.

Delicatamente non si fa

Le donne toccano gli uomini troppo piano. La pelle dell'uomo è più spessa e meno sensibile: un tocco più deciso e una presa si sentono meglio.

sesso lesbo 12

Ovunque tranne che in camera da letto

Le donne spesso aspettano di essere a letto per iniziare il sesso. Gli uomini lo faranno ovunque perché il loro desiderio sessuale è più urgente. Il bagno, il letto, il lavello della cucina, un luogo appartato. Al bando il letto!

Bis, bis!

Molte donne sono troppo imbarazzate per lasciare che il loro partner le guardi mentre si masturbano. Agli uomini piace mettersi in mostra e guardare il proprio partner che si eccita. Non solo, osservano attentamente per capire quale tecnica utilizza il loro partner, quindi replicano quando è il loro turno di dare piacere.

sesso lesbo sesso lesbo 11 sesso lesbo 1 sesso lesbo 13