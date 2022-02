SIETE INCASTRATI IN UNA RELAZIONE E NON AVETE LE PALLE PER CHIUDERLA? APPROFITTATE DI SAN VALENTINO PER RIFILARE UN REGALO CHE INSTILLI IL DUBBIO E VI FACCIA ODIARE – CAPPELLANI: “LE PANTOFOLE PER LUI. SONO UN CLASSICO. DANNO IMMEDIATA ORTICARIA E NEI CASI PIÙ FORTUNATI ATTACCHI DI PANICO E TENDENZA ALL’ALCOLISMO. DILDO ENORME PER LEI. FAI BENE A DARTI PIACERE DA SOLA. UN TEST DELLA FERTILITÀ (FACCIAMO UN FIGLIO SUBITO) E…”

Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

Lo so, è San Valentino, e bisogna mettere mano al portafogli per soddisfare uno/una con il quale, probabilmente ubriachi/e, avete fatto sesso e con cui, per una serie sfortunata di circostanze, vi ritrovate impegnati. Lo so, l’istinto vi dice di dimenticarvi della ricorrenza, di non fare alcun regalo, di mandare un messaggio esplicito rifiutandovi di celebrare l’amore e le sue conseguenze.

Ma se volete un consiglio: non fidatevi dell’istinto e ricordate la capacità assurda (ed egotica) dell’amore di perdonare, dimenticare, di rivoltare la frittata: “Lo so, l’amore va celebrato ogni giorno, San Valentino è solo una festa commerciale”, e voi invece che non volevate celebrare neanche un giorno della vostra vita a una relazione evidentemente sbagliata. Per cui, investite nel vostro futuro e nella vostra libertà: spendete in un regalo sbagliato, instillate il dubbio, fatevi odiare grazie a un semplice oggetto, regalate al partner il ribrezzo verso voi stessi, mai soldi saranno spesi meglio.

Ecco alcuni consigli:

Le pantofole per lui. Sono un classico. Danno immediata orticaria e nei casi più fortunati attacchi di panico e tendenza all’alcolismo. Richiamano alla mente il cappio dell’impiccato o il collare del cane. Dicono: “Ti vedo tutto mio, la sera tu rientri dal lavoro, tu ti metti le pantofole e io ti preparo la cena e un drink. Sembra un regalo da donna anni Cinquanta, e invece è l’espressione massima della dominazione totale, della schiavitù a vita. Lui non è più Lui, è il tizio da fare riposare perché l’indomani torni a essere produttivo. Senza distrazioni. Senza amici. Senza più nulla.

Dildo enorme per lei. Fai bene a darti piacere da sola. Non solo approvo, ma consiglio. Il nostro amore è così puro e sconfinato che il sesso è sopravvalutato. Non voglio più fare sesso con te, ma non perché mi ripugni, perché ti voglio troppo bene e ti stimo e rispetto troppo. Il lattice di gomma ci farà compagnia a vita, eviterà di trovarti un amante, saremo uniti, fedeli, mimeremo l’atto sessuale senza mai più praticarlo. Le batterie le pago io. Non è un’idea geniale?

Strap-on (lei a lui). Lo so che ti piace la minchia. Ma apprezzo molto il tuo sacrificio in nome della famiglia. So che mi sarai fedele a vita e che mai ti passerà per la testa di tradirmi con un uomo. In caso di necessità te la infilo io.

Strap-on (lui a lei). Sono omosessuale. Non so più come fartelo capire.

Scarpe chiuse (lui a lei). I tuoi piedi sono orribili. Meno male che esistono le scarpe.

Test della fertilità (lui a lei o lei a lui). Facciamo un figlio subito!

Anello anticoncezionale (lui a lei), buono per vasectomia (lei a lui). Un figlio con te? Meglio morire soffrendo molto.

Mutuo (lui a lei o lei a lui). Andiamo a vivere insieme. Con due stipendi ce la facciamo. Non è bellissimo e romanticissimo restare tutta la vita uniti obbligati da una banca?

Ferrari (lei a lui). Non te la puoi permettere ma io sì. Schiavo e prostituto.

Diamante (lui a lei). Idem come sopra.

Avete preso nota? Ma attenzione: se non vi lasciano così siete nei guai.

