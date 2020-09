SIETE LIBERI DI FARVI SPENNARE - IL GIOCO DELLE TRE CARTE IMPROVVISATO CON UN BANCHETTO PER STRADA, E PURE CON DUE "COMPARI" CHE FINGONO DI VINCERE, È LEGALE - LO HA STABILITO LA CASSAZIONE, ACCOGLIENDO IL RICORSO DI IMPUTATI DENUNCIATI DA CLIENTI "PERDENTI" - LA CORTE HA ANCHE DECISO CHE NON SI TRATTA DI TRUFFA: SI BASA SULL'ABILITA' DI CHI LO PRATICA (E SULLA STUPIDITA' DI CHI SCOMMETTE)

Da “Libero quotidiano”

IL GIOCO DELLE TRE CARTE NEL FILM FEBBRE DA CAVALLO

Il gioco delle tre carte improvvisato con un banchetto per strada, e pure con due "compari" che fingono di vincere, è legale. La condotta occasionale non rientra nel reato di esercizio abusivo di giochi di pubblica scommessa non autorizzati, in assenza di una struttura in cui siano impiegati mezzi e persone: lo ha stabilito la Cassazione, accogliendo il ricorso di imputati denunciati da clienti "perdenti". Peraltro, la Cassazione aveva già stabilito che non si tratta neanche di truffa, senza prove di manovre truffaldine: il gioco delle tre carte, o tre tavolette, è lecito perché si basa sull'abilità di chi lo conduce.

GIOCO DELLE TRE CARTE