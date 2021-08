SIETE PRONTI A BUTTARE IL TELEVISORE? LUNEDÌ SCATTA IL BONUS PER L'ACQUISTO DI TV COMPATIBILI CON I NUOVI STANDARD DI TRASMISSIONE DEL DIGITALE TERRESTE - DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI I TELEVISORI COMPRATI PRIMA DEL 22 DICEMBRE 2018 PER NON RITROVARSI CON LO SCHERMO NERO – A DIFFERENZA DI ALTRE AGEVOLAZIONI, IL BONUS TV NON HA LIMITI DI ISEE E SI STIMA CHE SIANO OLTRE 10 MILIONI GLI APPARECCHI DA ROTTAMARE…

Luca Monticelli per “la Stampa”

Lunedì scatta il bonus per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste. Dal 1° gennaio 2023, infatti, si completerà il riassetto delle frequenze e il passaggio definitivo al modello Dvbt-2. Già dal 15 ottobre di quest' anno è previsto un primo step e alcuni programmi nazionali saranno visibili esclusivamente in alta definizione.

Per non ritrovarsi con lo schermo nero, i telespettatori saranno costretti a sostituire i televisori comprati prima del 22 dicembre 2018. Ma gli sconti potrebbero slittare. Davide Rossi, direttore generale di Aires-Confcommercio, associazione che riunisce le principali catene dell'elettronica, spiega: «C'è molta preoccupazione, lunedì rischiamo una falsa partenza. Siamo in contatto con il ministero perché non abbiamo ancora ricevuto la procedura per l'accreditamento dei negozi presso il portale dell'Agenzia delle entrate. Il venditore infatti deve verificare che il cliente sia in regola con il pagamento del canone Rai e non abbia già usufruito del bonus».

Per superare l'impasse dal Mise suggeriscono di inserire i dati sulla piattaforma del vecchio bonus. Come funziona Il nuovo bonus tv prevede uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro per chi acquista un apparecchio rottamando il vecchio: per ottenere l'incentivo basterà scaricare il modulo e presentarlo al rivenditore o anche alle isole ecologiche autorizzate che rilasceranno un certificato.

A differenza della passata agevolazione, che rimane in vigore ed è cumulabile (50 euro per chi presenta un Isee fino a 20 mila euro), questo bonus si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di Isee. Sono disponibili 250 milioni di euro e il bonus teoricamente si può chiedere entro fine 2022, ma è probabile che le risorse finiscano prima. Tre i requisiti per beneficiare dell'incentivo: residenza in Italia, rottamazione di un televisore e il pagamento del canone Rai.

Potranno accedere all'agevolazione anche i cittadini di 75 anni esonerati dal pagamento dell'abbonamento. Si stimano in oltre 10 milioni i televisori da rottamare. Secondo le previsioni dei fornitori, a fronte di una vendita annuale standard di circa 4,5 milioni di schermi, entro l'anno si dovrebbe arrivare a 6 milioni. La road map delle frequenze La prima area ad avere il riassetto, dal 15 novembre al 18 dicembre, sarà la Sardegna. A seguire Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e, fino a giugno 2022, toccherà via via alle altre regioni (le ultime saranno Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, dall'1 maggio al 30 giugno 2022).

Per fare una verifica bisogna visualizzare i canali di test 100 e 200. Se si vede Raiuno sul canale 1, allora sul 100 dovrebbe apparire la scritta "Test Hevc Main10". Se l'avviso compare, il televisore è compatibile con il nuovo standard di trasmissione.

Consumatori all'attacco Rosario Trefiletti presidente di Centro Consumatori Italia definisce l'incentivo «vergognosamente sbagliato: agevola chi compra i grandi televisori da 50-60 pollici perché solo spendendo tanti soldi per quei formati si raggiungono i 100 euro di sconto. Non dico si tratti di persone ricche, ma benestanti sì, forse non hanno bisogno di questo regalo. I pensionati e chi ha meno disponibilità economica - ricorda - che sono i più colpiti perché in possesso di apparecchi vecchi, compreranno piccoli schermi perciò lo sconto del 20% è irrisorio».

Trefiletti propone di «cambiare le percentuali: lasciare l'incentivo del 20% sopra i 50 pollici e alzarlo al 40% per chi compra i 20-30 pollici».