SIETE PRONTI A DIRE ADDIO ALLA PATENTE DI PLASTICA? LA COMMISSIONE EUROPEA HA PROPOSTO DI DIGITALIZZARE IL DOCUMENTO E RENDERLO UGUALE PER TUTTI I PAESI DELL’UNIONE – LE NUOVE REGOLE PROPOSTE DAL COMMISSARIO EUROPEO AI TRASPORTI ADINA VALEAN: GIÀ A 17 ANNI SI POTRÀ GUIDARE (MA SOLO ACCOMPAGNATI)...

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

PATENTE DIGITALE 2

La Commissione europea propone nuove regole Ue per aumentare la sicurezza stradale. Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e camion accompagnati: se passeranno l'esame potranno mettersi al volante da soli già dal compimento dei 18 anni.

Formazione e test per la patente terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano. Le nuove norme sono state presentate dalla commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean.

PATENTE DIGITALE 1

Molti di voi probabilmente hanno la patente nel portafogli e siete pronti a mostrarla se venite fermati alla guida. A patto di averla con sé. Tuttavia, una delle direttive adottate segnerà il piccolo pezzo di storia della plastica. Vogliamo che l'Ue passi a una patente di guida digitale che funzioni oltre i confini all'interno dell'Unione europea". Così la commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, presentando le nuove norme sulla sicurezza stradale.

Adina Valean

[…] Le nuove norme, dunque, "prepareranno meglio i conducenti ai veicoli a emissioni zero e alla guida sulle strade cittadine, insieme a più biciclette e due ruote, e con molti pedoni in giro. Consentiranno inoltre ai giovani conducenti di acquisire esperienza attraverso un programma di guida accompagnata: a partire dai 17 anni, i giovani potranno imparare a guidare e ottenere la patente […]”.