Siete sicuri di aver chiaro come funziona l’impeachment? Negli Stati Uniti non solo si differenzia dal procedimento di messa in stato di accusa del nostro Presidente della Repubblica, ma è diverso anche da un normale processo.

Se la Costituzione conferisce al Senato "il solo potere di provare le accuse di impeachment, tace sui meccanismi del processo. In pratica, il procedimento del Senato è notevolmente diverso da un processo giudiziario sotto ogni aspetto, dall’ammissibilità delle prove alla pena, fino alla possibilità di appello.

Ecco le cinque grandi differenze da capire tra un procedimento di impeachment e un processo.

I senatori sono sia giuria che giudice

In un processo giudiziario, la giuria svolge un ruolo ampiamente passivo per gran parte del processo. I membri della giuria in genere trascorrono gran parte del loro tempo ad ascoltare prove, prima che venga loro chiesto di emettere un verdetto.

Un giudice, invece, modella attivamente il processo interpretando e applicando le regole e seguendo le procedure governative. I giudici si pronunciano su questioni come l'ammissibilità delle prove e altre questioni legali che possono definire i contorni del processo in modo fondamentale. Ancora più importante, in un processo la giuria e il giudice sono due entità separate.

Durante un procedimento di impeachment al Senato, queste due funzioni si fondono in un unico corpo costituito dai 100 senatori che fungono sia da giuria che da giudice.

La Costituzione invita il presidente della Corte Suprema a presiedere il processo di impeachment al Senato. Ma secondo le attuali regole del Senato sono gli stessi legislatori ad avere la massima autorità su tutti gli aspetti critici del procedimento. «I senatori hanno il potere di decidere come si svolge il processo - ha detto Ian Ostrander, professore di scienze politiche alla Michigan State University - Non sono giurati passivi».

Non esiste uno standard probatorio

Lo standard probatorio fa riferimento alla quantità di prova necessaria a convincere il giudice. In un caso civile, vige il principio della preponderanza dell'evidenza, il che significa una probabilità superiore al 50 per cento che l'affermazione è vera. Nei processi penali si parla di “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Ma nelle prove di impeachment al Senato non esiste tale onere o norma. «Non esiste uno standard probatorio stabilito o uniforme - ha affermato Michael Gerhardt, professore di diritto dell'Università della Carolina del Nord - Al Senato, ogni senatore decide autonomamente quale standard si applica».

Non c’è un regolamento delle prove

I processi giudiziari seguono un regolamento delle prove, in particolare quando sono coinvolte giurie.

Le norme applicabili variano da tribunale a tribunale, con alcuni di essi che utilizzano l'intero Regolamento federale delle prove, che copre dalla pertinenza agli standard per determinare l'ammissibilità del parere degli esperti, alle eccezioni. «In qualsiasi tribunale ci sono alcune regole - ha detto Frank Bowman, professore di diritto dell'Università del Missouri - Non è quello che si ha nell'impeachment. Non c’è un regolamento delle prove».

Una distinzione importante è che un processo di impeachment è più un esercizio politico che legale. Quindi, a differenza di un processo penale, non è necessario che un presidente sia accusato di un crimine reale.

Ciò significa che i senatori, che accusano Trump per abuso di potere e ostruzione al Congresso, hanno una possibilità di valutazione più ampia e meno strutturata degli illeciti rispetto a quella di una giuria. Ciò si sta già manifestando in una lotta tra democratici e repubblicani sull'opportunità di ammettere i testimoni e su quando prendere tali decisioni. «Ogni senatore può decidere da solo quali sono i fatti e la legge» ha detto Bowman.

La pena è politica

Quando gli imputati perdono la causa vanno incontro alla perdita della libertà o della proprietà e in alcuni Stati anche alla pena di morte. Nei processi civili la pena di solito è pecuniaria.

In un processo per impeachment, invece, la pena è di natura politica. Trump dovrebbe essere assolto dal Senato controllato dai repubblicani, dove per la condanna sono richiesti i due terzi. Ma nell'improbabile caso in cui venga condannato, la pena per Trump sarebbe la rimozione dall'incarico, con implicazioni politiche di vasta portata.

Contro la sentenza non si può ricorrere in appello

Nei procedimenti giudiziari è comune che la parte soccombente faccia appello alla decisione fino all’ultimo grado di giudizio. Ma la Costituzione conferisce al Senato l’esclusiva autorità in un processo di impeachment, quindi non esiste un organo superiore per un appello.

«Ciò significa che se ci sono irregolarità procedurali o si ritiene che un senatore violi il proprio giuramento, non vi è alcun ricorso da poter fare» ha affermato Robert Tsai, esperto costituzionalista e professore di diritto.

Secondo Tsai, l'unica possibilità contro un senatore che ha violato il giuramento di imparzialità sarebbe quella di cercare di farlo espellere. Altri studiosi di impeachment affermano che ci sono alcune circostanze limitate in cui un tribunale può intervenire.

La Costituzione richiede che i senatori, prima del procedimento, prestino un giuramento con cui si impegnano a "rendere giustizia imparziale". «Se un senatore non presta giuramento o fa un falso giuramento, dovrebbe soggetto a un riesame» ha detto James Robenalt, avvocato di Thompson Hine ed esperto di Watergate.

