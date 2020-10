SIETE SICURI CHE GLI STATI UNITI SIANO QUELLI MESSI PEGGIO CON IL COVID-19? SE ANDATE A GUARDARE LE STATISTICHE TOTALI I NUMERI CI DICONO CHE HANNO IL NUMERO DI DECESSI PIÙ ALTO AL MONDO, PIÙ DI 222MILA, E ANCHE IL NUMERO DEI CONTAGI (8,3 MILIONI) – MA SE TENETE CONTO DELLA POPOLAZIONE E DEI NUMERI PRO CAPITE, DATE UN’OCCHIATA A COME SI RIBALTA LA CLASSIFICA…

DAGONEWS

incremento casi coronavirus

Gli Stati Uniti hanno il numero più alto di casi e decessi confermati di COVID-19 nel mondo. Più di 222.000 americani sono morti di coronavirus e ci sono stati 8,3 milioni di persone che hanno contratto il virus.

Ma dato il gran numero di abitanti degli Stati Uniti, come cambiano i dati dell'epidemia di coronavirus degli Usa rispetto ad altri paesi? In base alle infezioni giornaliere e i morti pro capite, i dati mostrano che una percentuale maggiore di popolazione in paesi europei, asiatici e sudamericani più piccoli viene infettata e muore rispetto agli Stati Uniti.

Per numero di infezioni gli Stati Uniti rimangono in testa con 8,3 milioni. Seguono l'India con 7,7 milioni di casi e poi il Brasile con 5,2 milioni. In Russia sono 1,4 milioni, in Argentina poco più di 1 milione.

casi di coronavirus

Tuttavia, quando si classificano i paesi in base ai casi totali per milione di persone, gli Stati Uniti si collocano all'ottavo posto a livello globale. Il Bahrein ha il maggior numero di infezioni da COVID-19 pro capite con oltre 46.000 casi per milione di persone. Gli Stati Uniti si fermano a 25.000 casi pro capite.

Se parliamo dei morti, il Brasile è secondo dietro agli Stati Uniti con oltre 155.000 vittime. Seguono l’India con 116.000 morti, il Messico con 87.000, e il Regno Unito con 44.000 vittime. Quando si calcola su base pro capite, il Perù ha in realtà il numero più alto di morti con oltre 1.000 morti per milione di persone. Gli Stati Uniti sono al nono posto con 671 morti per milione di persone.

morti per coronavirus pro capite

Se parliamo di nuovi contagi giornalieri, anche in questo caso, gli Stati Uniti registrano il maggior numero di casi di coronavirus al giorno con 62.700 infezioni registrate lo scorso mercoledì.

Seguono l'India con 54.000 contagi, e la Francia con 27.000, il Regno Unito con 26.700 casi.

Tuttavia, la classifica cambia nuovamente se si prende in considerazione il numero degli abitanti.

Quando si calcola i numeri dei contagi su base giornaliera per milione di persone su una media di sette giorni, la Repubblica Ceca è al primo posto con 928 nuovi casi. Gli Stati Uniti sono al 24° posto con 181 casi pro capite.

morti per coronavirus

Per quanto riguarda i morti di mercoledì: negli Stati Uniti sono decedute più di 1.100 persone. In India ci sono stati 702 nuovi morti, in Brasile 566 morti. Su base pro capite, l'Argentina ha il più alto numero di morti giornaliere con otto persone per milione. Segue la Repubblica Ceca con sette morti ogni milione di persone. Gli Stati Uniti, nonostante abbiano pagato il prezzo più alto, sono al 23° posto con due morti ogni milione di persone.

