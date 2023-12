1 dic 2023 15:58

SIETE STUFI DI SPENDERE UN MUCCHIO DI SOLDI OGNI ANNO PER CAMBIARE I VOSTRI SMARTPHONE? – BASTA SEGUIRE POCHE SEMPLICI REGOLE PER NON PRESERVALI: NON TENETELI SEMPRE ATTACCATI ALLA CORRENTE, LA BATTERIA RISCHIA DI ROVINARSI – ATTENTI A NON ESPORLI PER TROPPO TEMPO AL SOLE – PULITELI, MA NON ESAGERATE. SI POTREBBERO USURARE – ANCHE SE I DISPOSITIVI SONO RESISTENTI ALL’ACQUA NON IMMERGETELI VISTO CHE…